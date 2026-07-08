Cobró una operación en un hospital público y le impugnaron la condena

La atención sanitaria en Caucete se encuentra bajo la lupa judicial tras los incidentes registrados en el Hospital César Aguilar. El caso se originó el 30 de octubre de 2024 cuando Axel Fabián Marinero, un joven de 34 años, se lesionó mientras jugaba al fútbol.

Para realizar la operación del tendón de Aquiles, el médico Furlotti exigió una transferencia de $250.000 a su cuenta personal el cuatro de noviembre. A pesar de que el profesional justificó el pedido para la compra de implantes, el personal del centro de salud declaró que "esos insumos son completamente gratuitos, están provistos por el Estado y nunca faltan en la institución".

El proceso legal alcanzó una instancia clave el 12 de mayo con el inicio del juicio oral. El juez Alberto Caballero decidió absolver al acusado del delito de estafa y lo condenó únicamente por incumplimiento de deberes de funcionario público. El magistrado argumentó que "la operación fue exitosa y que el paciente sabía para qué entregaba el dinero". Esta decisión fue cuestionada por el fiscal Nicolás Schiattino, quien calificó el fallo como "arbitrario" e "irrazonable".

La fiscalía y la querellante Josela Echegaray Moya sostienen que el cirujano se aprovechó de la desesperación del damnificado. La condena final fue de un mes de prisión en suspenso y dos meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Tras la cirugía realizada el seis de noviembre, el paciente falleció a causa de un paro cardíaco. Su pareja impulsó la denuncia penal presentando los mensajes de WhatsApp y audios como evidencia del circuito financiero.

Por otro lado, la directora Daiana Milagros Martínez presentó su renuncia alegando "razones personales" y comunicó que continuará en su labor "como una compañera más". En su testimonio, la exdirectora indicó que "no tenía certeza sobre el stock de insumos disponible al momento de la cirugía" y definió el accionar de su subordinado como un "error". La justicia ahora investiga la responsabilidad de Martínez en la vigilancia interna del hospital mientras el Tribunal de Impugnaciones analiza el recurso presentado.