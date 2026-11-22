Franco Colapinto tuvo una jornada para recordar en el Gran Premio de Las Vegas. El piloto argentino terminó sexto, consiguió ocho puntos para Alpine y volvió a demostrar que puede competir de igual a igual con los equipos más fuertes de la Fórmula 1. La actuación, que le permitió igualar su mejor resultado en la categoría, tuvo un reconocimiento especial de la conducción de su escudería y llegó después de una noche en la que también encontró motivos para festejar por su otra pasión: Boca Juniors.

El representante argentino completó las 50 vueltas del circuito callejero de Las Vegas y cruzó la bandera a cuadros en la sexta posición, a 7,955 segundos del ganador, Max Verstappen, de Red Bull. El neerlandés se quedó con la victoria, seguido por los dos McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri.

Colapinto había conseguido el noveno puesto en la clasificación, pero avanzó una posición en la grilla por la situación de Liam Lawson, quien debió largar desde boxes. Desde el comienzo, el argentino mostró un buen ritmo y se mantuvo dentro de la zona de puntos.

Uno de los momentos más destacados de su participación llegó cuando se animó a pelear rueda a rueda con los McLaren. En una maniobra de gran determinación, consiguió superar momentáneamente a Norris y Piastri en una misma curva. Aunque los dos pilotos recuperaron sus posiciones, la acción dejó en evidencia la capacidad del argentino para disputar posiciones con autos de mayor potencial.

La carrera también exigió concentración y una buena administración de los neumáticos y la energía del monoplaza. Colapinto evitó errores, se mantuvo competitivo y aprovechó el rendimiento del Alpine para sostenerse entre los protagonistas. En el tramo final tuvo que gestionar las diferencias y las neutralizaciones por incidentes en pista, pero consiguió completar una competencia sin sobresaltos que le permitió sumar por primera vez después de seis Grandes Premios.

El reconocimiento de Briatore

El resultado no pasó inadvertido dentro de Alpine. Flavio Briatore, asesor ejecutivo y una de las principales autoridades deportivas de la escudería francesa, destacó el trabajo de los dos pilotos y felicitó especialmente al argentino. "Hoy hemos logrado un resultado fantástico como equipo; tanto Pierre como Franco han hecho un trabajo excelente y han pilotado muy bien en una carrera que exigía mucha precisión y concentración", expresó Briatore en el balance difundido por el equipo.

El directivo también resaltó que los 18 puntos obtenidos entre Colapinto y Pierre Gasly, quien terminó quinto, representan el mejor resultado de Alpine en la temporada. Además, publicó una fotografía junto a ambos corredores en sus redes sociales y acompañó la imagen con un mensaje de reconocimiento: "Buen trabajo".

La escudería también celebró la actuación del argentino con una publicación en sus canales oficiales: «"Sí, Franco! ¡Puntos para estar orgullosos!". El resultado significó un alivio para un equipo que atravesaba una segunda mitad de campeonato complicada y que volvió a mostrar competitividad frente a las estructuras de punta.

Boca, otra alegría para Franco

La felicidad de Colapinto no estuvo relacionada únicamente con lo sucedido en el asfalto. Antes de afrontar la carrera, el piloto siguió con atención la consagración de Boca Juniors en la Copa Sudamericana 2026.

El Xeneize se quedó con el título después de vencer por 2 a 0 a Atlético Mineiro en la final disputada en Barranquilla, Colombia. La conquista despertó la alegría del corredor, reconocido hincha del club de la Ribera.

En la previa de su participación en Las Vegas, Colapinto compartió su entusiasmo durante una entrevista con ESPN. "Estamos como locos. Arrancamos bien el día. Lo vi... Muy contento", expresó, sin ocultar su satisfacción por el campeonato conseguido por Boca.

La publicación y sus declaraciones tuvieron repercusión entre los hinchas, que encontraron en el piloto una figura que combina su pasión por el automovilismo con su conocida simpatía por los colores azul y oro.

La posición en el campeonato y lo que viene

Con los ocho puntos obtenidos en Estados Unidos, Colapinto llegó a las 35 unidades en el campeonato mundial de pilotos. De esta manera, quedó ubicado en el duodécimo puesto de la clasificación general, a tres puntos del británico Arvid Lindblad, que acumula 38.

El resultado de Las Vegas representa una señal positiva para el argentino en la recta final de la temporada. Además de recuperar terreno en el campeonato individual, contribuyó a que Alpine alcance los 87 puntos en el certamen de constructores y se acerque a Racing Bulls, que suma 114.

Colapinto, feliz por Boca y por Las Vegas (Fuente: @bizarrap)

La actividad no da demasiado margen para descansar. La próxima presentación será el Gran Premio de Qatar, correspondiente a la vigésima segunda fecha del calendario, que se disputará el domingo 29 de noviembre en el Circuito Internacional de Lusail.

El trazado catarí recibirá a la Fórmula 1 durante el fin de semana del 27 al 29 de noviembre. Será una nueva oportunidad para que Colapinto intente prolongar el buen momento, sumar puntos y confirmar que el rendimiento exhibido en Las Vegas puede convertirse en un impulso para cerrar el año de la mejor manera.