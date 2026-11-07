Franco Colapinto analizó los problemas de rendimiento que tuvo su Alpine durante la clasificación del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Después de quedar eliminado en la Q1, el piloto argentino reconoció que la falta de agarre fue uno de los principales inconvenientes del monoplaza.

Los problemas de Alpine en Interlagos

Colapinto explicó que el auto tuvo dificultades para mantener la estabilidad durante distintos sectores del circuito. "En el sector dos el auto creo que perdía mucho tiempo. Iba muy de cola y, saliendo de las curvas, iba muy de trompa", señaló.

El argentino también indicó que el vehículo no tenía suficiente adherencia en la parte delantera y que eso complicaba su comportamiento en las curvas. "En mitad de curva nos faltaba mucho grip adelante y el auto no rotaba", agregó.

La expectativa para la carrera del domingo

El piloto sostuvo que el equipo deberá analizar lo sucedido para encontrar soluciones antes de la competencia. "Hay que entender un poco la razón y cómo mejorarlo para mañana, para estar más competitivos con las intermedias", expresó.

Sobre sus expectativas, Colapinto reconoció que será una carrera complicada, aunque dejó en claro que buscará avanzar. "No teníamos grip, no había agarre y hay que intentar dar un salto grande", afirmó.

Además, anticipó que Alpine trabajará durante la noche para mejorar el rendimiento del auto. El argentino también consideró que los neumáticos intermedios podrían ofrecer un comportamiento diferente y permitir una mejor performance.