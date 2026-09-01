Franco Colapinto llegará al Gran Premio de Italia con una novedad importante. El piloto argentino utilizará por primera vez el nuevo paquete de mejoras de Alpine y se mostró entusiasmado con la posibilidad de probarlo en el circuito de Monza.

El corredor, que recientemente confirmó su continuidad en la escudería para la temporada 2027, afrontará un fin de semana especial en un trazado que tiene un significado particular dentro de su carrera. “Este fin de semana será mi primero con nuestro nuevo paquete de mejoras”, expresó Colapinto en la previa del Gran Premio.

“Parece prometedor”

Pierre Gasly ya utilizó las modificaciones en la carrera anterior y ahora será el turno del argentino de contar con el paquete completo.

Colapinto se mostró expectante por conocer el comportamiento del auto desde las primeras pruebas. “Este paso parece prometedor y trabajaremos duro para ponernos al día con los cambios lo más rápido posible”, señaló.

Las mejoras llegan en un momento importante para Alpine, que busca continuar evolucionando durante la temporada y mejorar su posición dentro del campeonato.

Un circuito especial para el argentino

Monza ocupa un lugar particular en la trayectoria de Colapinto, ya que allí se produjo su debut en la Fórmula 1.

Por eso, el argentino reconoció que siempre resulta especial regresar al circuito italiano, uno de los más tradicionales y veloces del calendario.

Las largas rectas y las fuertes frenadas convierten al trazado en un escenario exigente, donde la configuración del monoplaza y la adaptación a las nuevas mejoras pueden resultar determinantes.

Con la mirada puesta en un buen resultado

Colapinto aseguró que Alpine deberá trabajar desde el viernes para comprender el comportamiento del nuevo paquete y aprovecharlo de la mejor manera.

El argentino atraviesa semanas intensas luego de la confirmación de su continuidad y buscará trasladar ese impulso a la pista.

“Monza será una carrera muy interesante”, anticipó el piloto, quien confía en que las nuevas piezas puedan representar un paso adelante para Alpine en uno de los fines de semana más esperados de la temporada.