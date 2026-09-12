Franco Colapinto protagonizó una de las maniobras más destacadas de la clasificación del Gran Premio de España cuando su Alpine sufrió un fuerte sobreviraje en la curva La Monumental, considerada una de las zonas más peligrosas del circuito de Madrid.

El auto comenzó a vibrar y a perder estabilidad, dejando al argentino al borde de un accidente contra el muro. Sin embargo, Colapinto reaccionó rápidamente y consiguió mantener el control para continuar sobre la pista.

Una reacción clave

La maniobra ocurrió durante la segunda tanda clasificatoria, en un momento en el que el piloto argentino buscaba mejorar su posición.

La respuesta de Colapinto permitió evitar el impacto y continuar con la sesión. La curva La Monumental había sido señalada previamente como una de las más complejas del nuevo circuito madrileño.

La exigencia del trazado quedó reflejada también en los incidentes protagonizados por otros pilotos. Entre ellos estuvo Lewis Hamilton, quien sufrió un accidente durante la tercera práctica libre, mientras que Oliver Bearman también chocó.

Noveno en la clasificación

Después de superar la Q2, Colapinto logró avanzar a la Q3 y finalmente cerró la clasificación en el noveno puesto. Fue la cuarta vez en la temporada que el argentino consiguió meterse entre los diez mejores de la clasificación.

La actuación en La Monumental se convirtió así en una de las imágenes más destacadas de la jornada para el piloto argentino, que consiguió salvar una situación límite y luego completar una clasificación que le permitió quedar entre los diez primeros.