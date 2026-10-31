Franco Colapinto completó este viernes 30 de octubre su primera participación en los entrenamientos libres del Gran Premio de México de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine finalizó en el puesto 16° de la segunda práctica, pero se mostró optimista de cara a la clasificación del sábado y aseguró que todavía tiene margen para mejorar su rendimiento en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El argentino inició su actividad en la segunda sesión, luego de ceder su monoplaza al italiano Gabriele Minì durante la primera práctica libre. Pese a contar con menos tiempo en pista que otros competidores, logró completar su programa de trabajo e identificar aspectos del vehículo que necesitan ajustes.

"No tan mal, creo que hay mucho por mejorar", expresó Colapinto al analizar su desempeño. El piloto reconoció que perdió tiempo en una zona específica del circuito mexicano, aunque destacó las sensaciones positivas que le dejó el rendimiento del Alpine en las tandas largas. "Perdí mucho en una curva en la parte del estadio y tengo mucho por ganar ahí", explicó sobre el sector del Foro Sol, uno de los tramos más característicos del trazado.

Durante la segunda práctica, Colapinto registró un mejor tiempo de 1:19.132, que lo ubicó en el decimosexto puesto, a 1,305 segundos de Charles Leclerc, quien encabezó la clasificación con Ferrari.

Más allá del resultado, el argentino destacó que fue encontrando referencias importantes tanto en el comportamiento del monoplaza como en las características del circuito. "Fui encontrando de a poco cosas en la pista que me ayudaron un poco", señaló, antes de remarcar que el equipo tendrá que analizar los datos obtenidos para intentar dar un salto de rendimiento.

Colapinto apunta a mejorar para la clasificación

El piloto de Alpine anticipó que el trabajo junto a sus ingenieros será fundamental para corregir los errores detectados durante la jornada del viernes.

"Hay mucho que trabajar para mañana", sostuvo Colapinto, quien considera que existen sectores concretos donde puede recuperar tiempo y acercarse a los puestos competitivos.

Uno de los aspectos positivos de la jornada fue el ritmo mostrado durante las tandas largas, una referencia importante para evaluar el comportamiento del vehículo en condiciones similares a las de carrera.

El objetivo será trasladar esas buenas sensaciones a las vueltas rápidas, donde el argentino todavía necesita mejorar para conseguir una posición de largada favorable.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en México

La actividad del Gran Premio de México continuará este sábado 31 de octubre con la tercera sesión de entrenamientos libres, programada para las 14.30 de Argentina.

Posteriormente, desde las 18, se disputará la clasificación que determinará el orden de largada para la carrera principal.

La competencia se desarrollará el domingo 1 de noviembre, a partir de las 17, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Colapinto buscará aprovechar las próximas sesiones para mejorar el rendimiento de su Alpine y acercarse a su objetivo de sumar puntos en el campeonato mundial.