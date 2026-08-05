Franco Colapinto volvió a recibir un reconocimiento internacional tras ser incluido entre los diez mejores pilotos de la temporada 2026 de Fórmula 1 por un panel de especialistas convocado por la propia categoría.

El argentino, que disputa su primera temporada completa en la Máxima con Alpine, fue ubicado en el décimo puesto del ranking, dos posiciones por encima del lugar que ocupa actualmente en el Campeonato de Pilotos.

La valoración llegó en medio del receso de verano de la Fórmula 1 y destacó especialmente la evolución que mostró Colapinto durante el año, pese a las dificultades del monoplaza francés.

La evolución que sorprendió a la categoría

Los especialistas remarcaron la mejora del piloto argentino en aspectos como la regularidad y la adaptación al equipo.

“En términos de consistencia, este es un aspecto en el que Franco Colapinto ha mejorado notablemente durante su primera temporada completa en la F1 con Alpine”, destacaron al justificar su elección.

Además, valoraron el aporte del bonaerense a la escudería de Enstone, señalando que sus resultados fueron importantes para que Alpine pueda mantenerse en una posición competitiva dentro del Campeonato de Constructores.

Colapinto suma actualmente 19 puntos en la temporada, gracias a actuaciones destacadas como el sexto puesto en Canadá, el séptimo lugar en Miami, el noveno en Gran Bretaña y varios décimos puestos obtenidos en China, Barcelona y Bélgica.

Un pronóstico positivo para su futuro

Más allá del reconocimiento por su presente, la Fórmula 1 también dejó una proyección sobre la continuidad del argentino dentro de Alpine.

“Si Colapinto mantiene este nivel y le exige más a Gasly, sus posibilidades de permanecer en el equipo una temporada más no se verán perjudicadas”, señalaron los especialistas.

De esta manera, el piloto argentino aparece bien posicionado de cara al futuro y con argumentos para sostener su lugar en la escudería francesa durante las próximas temporadas.

El ranking de mitad de temporada

El listado elaborado por los especialistas tuvo como líder al italiano Kimi Antonelli, seguido por figuras como Max Verstappen y Lewis Hamilton.

Colapinto compartió la décima posición con Isack Hadjar, ambos con una valoración de 7 puntos, por encima de varios pilotos con mayor experiencia en la categoría.

La Fórmula 1 volverá a la actividad el próximo 23 de agosto con el Gran Premio de los Países Bajos, en Zandvoort, donde Colapinto buscará continuar con el rendimiento que lo llevó a ser considerado uno de los pilotos destacados del campeonato.