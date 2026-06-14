Franco Colapinto volvió a dejar una imagen positiva en la Fórmula 1. El piloto argentino finalizó en la octava posición en el Gran Premio de Barcelona disputado este domingo en el Circuito de Montmeló y sumó cuatro puntos importantes para el campeonato mundial.

El joven corredor de Alpine completó una carrera sólida y consistente para meterse nuevamente en la zona de puntos, consolidando su crecimiento en la máxima categoría del automovilismo internacional.

La jornada también fue positiva para la escudería francesa, ya que Pierre Gasly terminó en la séptima posición, permitiendo que Alpine sumara una buena cantidad de unidades en una fecha clave de la temporada.

La victoria quedó en manos de Lewis Hamilton, quien consiguió un resultado histórico al lograr su primer triunfo desde que se incorporó a Ferrari. El siete veces campeón del mundo dominó la competencia y cruzó la meta en el primer lugar para darle una enorme alegría a la tradicional escudería italiana.

Detrás del británico finalizaron George Russell y Lando Norris, quienes completaron el podio en una carrera que ofreció emociones desde el inicio hasta la bandera a cuadros.

Para Colapinto, el octavo puesto representa otro paso adelante en su proceso de adaptación a la Fórmula 1. El argentino mostró un ritmo competitivo durante todo el fin de semana y logró capitalizar una actuación sin errores para sumar puntos valiosos.

El resultado también refuerza el buen momento que atraviesa el piloto, quien continúa ganando experiencia frente a algunos de los mejores corredores del mundo y afianzándose como una de las grandes promesas del automovilismo internacional.

Mientras Hamilton celebró su primera victoria vestido de rojo Ferrari, Colapinto volvió a dar motivos para ilusionar a los fanáticos argentinos, al cerrar una destacada actuación en Barcelona y seguir sumando protagonismo en la máxima categoría.