Franco Colapinto volvió a hablar de su futuro en la Fórmula 1 y fue contundente al referirse a la posibilidad de continuar en Alpine. El piloto argentino aseguró que siente que hizo méritos suficientes para seguir dentro de la estructura francesa.

“Me recontra merezco seguir”, fue una de las frases más fuertes del corredor argentino al analizar su presente y las expectativas que tiene sobre su continuidad.

Colapinto busca consolidarse definitivamente dentro de la máxima categoría y considera que cada competencia representa una oportunidad para demostrar su capacidad.

El desafío de ganarse un lugar

La continuidad en la Fórmula 1 depende de múltiples factores. El rendimiento deportivo, la evolución del auto y las decisiones estratégicas de los equipos forman parte de un escenario que puede modificarse rápidamente.

En ese contexto, Colapinto intenta aprovechar cada oportunidad que recibe en Alpine. El argentino tiene como principal objetivo sostener su presencia en la categoría y continuar acumulando experiencia frente a los mejores pilotos del mundo.

Su declaración refleja además la confianza que tiene en su propio trabajo. Lejos de mostrarse conformista, el corredor considera que su desempeño le permite aspirar a continuar dentro del proyecto.

El futuro en Alpine

La escudería francesa atraviesa una etapa de trabajo y reestructuración con la mirada puesta en los próximos desafíos. Para Colapinto, formar parte de ese proceso y lograr una renovación significaría consolidar uno de los principales objetivos de su carrera.

El piloto argentino mantiene intacta su ambición. Su deseo es seguir en la Fórmula 1 y hacerlo con Alpine, un equipo en el que busca crecer y demostrar que puede tener un lugar estable.

Por ahora, el futuro todavía deberá definirse. Pero Colapinto ya dejó clara su postura: confía en su trabajo y considera que merece continuar en la máxima categoría del automovilismo mundial.