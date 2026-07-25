Franco Colapinto largará 13° este domingo en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. El argentino mejoró su rendimiento con el Alpine, pero quedó eliminado en la Q2 y no pudo meterse entre los diez mejores de la clasificación. Lando Norris, en tanto, se quedó con la pole position.

El piloto de Alpine había llegado a la clasificación con mejores sensaciones después de una tercera práctica libre en la que terminó 14°, con un tiempo de 1:20.055. La jornada significó además una recuperación luego del fuerte despiste que sufrió el viernes y que obligó al equipo a reparar su monoplaza.

En la Q1, Colapinto logró avanzar a la siguiente instancia con un buen registro y mantuvo sus posibilidades de luchar por un lugar entre los diez primeros. Sin embargo, en la Q2 no consiguió el tiempo necesario para meterse en la pelea por la pole y terminó 13°.

De esta manera, el argentino partirá desde la séptima fila en el circuito de Hungaroring, donde buscará completar una buena carrera y sumar puntos para Alpine.

La clasificación tuvo como gran protagonista a Lando Norris. El británico de McLaren consiguió el mejor tiempo y largará desde la primera posición. A su lado estará su compañero Oscar Piastri, mientras que el tercer lugar quedó para George Russell.

La primera parte de la clasificación también dejó afuera a algunos nombres importantes. El argentino, pese a no alcanzar la Q3, logró recuperarse después de un viernes complicado y tendrá por delante una carrera en la que intentará avanzar posiciones.

El Gran Premio de Hungría se disputará este domingo en Hungaroring. Colapinto partirá 13° y tendrá el desafío de aprovechar el ritmo mostrado por el Alpine durante la jornada para avanzar durante las 70 vueltas de competencia.