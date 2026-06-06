El Gran Premio de Mónaco volvió a ser un desafío complejo para Franco Colapinto. En una clasificación ajustada, el piloto argentino de Alpine quedó eliminado en la Q2 y largará desde la 14° posición, tras marcar un tiempo de 1:13.995 y quedar a solo 0.233 segundos del corte para avanzar a la Q3.

A pesar de haber mostrado una mejora respecto a los entrenamientos libres, Colapinto no logró encontrar la consistencia necesaria en el trazado urbano del Principado, uno de los más exigentes del calendario de la Fórmula 1. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, logró avanzar a la Q3 y partirá desde el noveno lugar.

Tras la clasificación, el argentino analizó su rendimiento y marcó las dificultades que tuvo con el auto durante todo el fin de semana. “Muy cerca, una pena. Cuando está tan parejo y no te sentís tan bien con el auto creo que cuesta mucho tiempo”, explicó en diálogo con ESPN.

Colapinto detalló que las mayores complicaciones se dieron en las curvas lentas del circuito, donde no logró encontrar confianza ni estabilidad en el monoplaza. “El segundo sector tiene curvas muy lentas y me está costando un montón este fin de semana. El auto está muy desconectado, bloqueando mucho adelante”, señaló.

El piloto de 23 años remarcó que, pese a las modificaciones realizadas en el auto, no logró una conexión plena con el rendimiento esperado en pista. “Estuve empujando todo el fin de semana, pero nada hacía click. Cambiamos un montón de cosas y era muy raro todo”, agregó.

La diferencia con su compañero de equipo también fue un punto analizado por el argentino, especialmente en un circuito donde la experiencia suele marcar ventajas importantes. “Pierre estuvo un poco más cómodo al principio. La experiencia acá en Mónaco es un gran punto. En las curvas lentas él estuvo más fuerte”, explicó.

Clasificación ajustada y diferencias mínimas

La Q2 dejó una de las eliminaciones más ajustadas de la jornada. Colapinto quedó fuera de la Q3 por menos de un cuarto de segundo, en una clasificación dominada por márgenes mínimos entre los pilotos.

El mejor tiempo de la sesión fue para Andrea Kimi Antonelli, que se quedó con la pole provisional en 1:12.051, seguido muy de cerca por Max Verstappen. Lewis Hamilton partirá tercero y Charles Leclerc lo hará desde la cuarta posición tras un accidente en su último intento.

Dentro de Alpine, Gasly fue el único en avanzar a la Q3, cerrando el corte con 1:13.762.

Lo que viene

Con el resultado ya definido, Colapinto largará 14° en una carrera donde los sobrepasos suelen ser limitados por las características del circuito callejero. El Gran Premio de Mónaco se disputará el domingo desde las 10:00 (hora argentina), con un total de 78 vueltas.