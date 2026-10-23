Franco Colapinto recibió un duro golpe apenas comenzó el Gran Premio de Estados Unidos: perderá 10 posiciones en la grilla de largada de la carrera del domingo en Austin. La sanción se produjo después de que Alpine instalara una nueva unidad de control electrónico en su monoplaza.

El argentino utilizará el 4° componente de ese tipo durante la temporada, cuando el reglamento permite un máximo de 3. La penalización se aplicará sobre la posición que consiga durante la clasificación del sábado.

Así, incluso una buena actuación en la qualy obligará a Colapinto a comenzar la carrera varios lugares más atrás. El piloto argentino ya había anticipado que Alpine evaluaba realizar cambios luego de los problemas mecánicos sufridos en las últimas fechas.

Por qué sancionaron a Colapinto

El componente reemplazado es la unidad de control electrónico del motor. Al superar por primera vez el límite establecido para esa pieza, el reglamento contempla una pérdida de 10 lugares en la parrilla.

Alpine no precisó qué problema motivó específicamente la sustitución. Colapinto venía de un complicado fin de semana en Singapur, donde sufrió inconvenientes técnicos y no pudo completar las competencias.

“Tuvimos un par de problemas en Singapur. Estamos viendo lo de las penalizaciones que tenemos que tomar para el resto del año”, había anticipado el argentino antes de salir a pista en Estados Unidos.

El castigo no será exclusivo para Colapinto. Gabriel Bortoleto recibió 20 puestos por exceder el límite de dos componentes, mientras que Arvid Lindblad deberá retroceder 5 posiciones.

Colapinto quedó 17° en la primera práctica

En medio de la noticia de la sanción, Colapinto completó la primera práctica libre en el Circuito de las Américas y terminó en el 17° lugar.

El argentino marcó un tiempo de 1:38.121 y quedó a poco más de 2 segundos de Charles Leclerc, quien lideró la sesión con Ferrari gracias a un registro de 1:36.052.

Pierre Gasly, su compañero en Alpine, finalizó 15° con 1:37.801, por lo que los dos autos del equipo francés comenzaron el fin de semana fuera de los primeros puestos.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en Austin

La actividad continuará este viernes desde las 18 con la segunda práctica libre. El sábado, la FP3 comenzará a las 14:30 y la clasificación será desde las 18.

La carrera del GP de Estados Unidos se disputará el domingo 25 de octubre desde las 17.

Para Colapinto, la clasificación tendrá una importancia particular: deberá buscar la mejor posición posible sabiendo que luego recibirá el retroceso de 10 lugares que condicionará su largada en Austin.