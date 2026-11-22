Franco Colapinto tuvo una destacada actuación en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 y terminó en el sexto puesto, resultado que le permitió volver a sumar puntos después de seis carreras. La escudería Alpine celebró el rendimiento del argentino a través de sus redes sociales con un mensaje de reconocimiento: “¡Sí, Franco! ¡Puntos para estar orgullosos!”.

El piloto nacido en Pilar había comenzado la competencia desde la octava posición, pero avanzó un lugar antes de la largada debido a un problema de Liam Lawson, quien debió salir desde boxes. A partir de allí, se mantuvo dentro de la zona de puntos y protagonizó distintas disputas en pista.

Una maniobra que se destacó en Las Vegas

Uno de los momentos más destacados de la carrera llegó cuando Colapinto consiguió superar a los dos pilotos de McLaren en una misma curva. La maniobra le permitió avanzar en el clasificador y sostener una actuación que terminó con el sexto lugar.

El resultado también tuvo un impacto en el campeonato de pilotos, ya que el argentino alcanzó las 35 unidades y quedó a tres puntos de Arvid Lindblad, quien acumula 38. El piloto de Racing Bulls no pudo completar la competencia.

Alpine sumó puntos importantes

La actuación de Colapinto también fue importante para Alpine en el Campeonato de Constructores, donde la escudería pasó de 69 a 87 puntos. El argentino aportó ocho unidades por su sexto puesto, mientras que Pierre Gasly sumó diez tras finalizar quinto.

De esta manera, los dos pilotos del equipo francés terminaron entre los seis mejores del Gran Premio de Las Vegas. Racing Bulls, uno de sus rivales directos, no sumó puntos y se mantiene con 114 unidades, cuando restan dos carreras para el cierre del campeonato.