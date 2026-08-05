La nueva ley electoral de San Juan podría quedar definida entre septiembre y octubre. Así lo aseguró el jefe de Asesores del gobernador Marcelo Orrego, Rodolfo Colombo, quien sostuvo que en las próximas semanas comenzará a acelerarse el debate político para que la provincia llegue con un nuevo esquema de votación de cara a las elecciones de 2027.

"En esa fecha podríamos llegar a tener ya un borrador muy cercano a lo que va a ser la ley electoral o quizá ya la certeza de la ley", afirmó Colombo al ser consultado sobre los tiempos que maneja el oficialismo para avanzar con la reforma en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV.

La definición representa el primer plazo concreto que surge desde el Gobierno provincial luego de que el tratamiento legislativo se postergara respecto de las previsiones iniciales, que apuntaban a presentar el proyecto durante julio.

Según explicó, la demora responde a la incertidumbre que todavía existe a nivel nacional por la discusión sobre una eventual suspensión de las PASO y la posibilidad de modificar el calendario electoral.

"No va a definir nuestra ley electoral, pero esa incertidumbre hace que todavía no se avance. Igual me parece que hay cosas que sí se han definido en San Juan y el gobernador Orrego está cumpliendo con nuestra promesa de campaña de eliminar la Ley de Lemas", sostuvo.

En ese contexto, Colombo remarcó que la provincia no perdió el rumbo de la reforma y consideró que los tiempos siguen siendo adecuados para llegar con una nueva legislación antes del proceso electoral.

La reforma busca reemplazar definitivamente el esquema anterior y definir el mecanismo con el que se elegirán los candidatos y se votará en 2027. Entre los puntos que impulsa el oficialismo aparecen la boleta única y un nuevo sistema para resolver las internas partidarias.

Para el funcionario, el objetivo “es que los diputados hagan la mejor ley electoral. Lo importante es que sea una ley objetiva, transparente y que le dé confianza al ciudadano", señaló.

Respecto del mecanismo para seleccionar candidatos, Colombo dijo que ve con buenos ojos un esquema de internas abiertas no obligatorias y aclaró que la decisión final surgirá del debate legislativo. "Es una alternativa válida. Hay que ver cómo termina siendo esa ley electoral, pero puede ser una buena herramienta", expresó.

También defendió la incorporación de la boleta única al considerar que permitirá darle mayor autonomía al elector y eliminar prácticas que durante años fueron cuestionadas por distintos sectores políticos.

Los candidatos de Actuar

Además de la discusión por la reforma electoral, Colombo confirmó que Actuar comenzó a fortalecer su estructura territorial con vistas a las elecciones de 2027 y dejó de concentrar su trabajo exclusivamente en Capital.

El dirigente aseguró que hoy el partido cuenta con referentes que trabajan en distintos departamentos y que existe la posibilidad de presentar candidatos en entre ocho y diez distritos, aunque aclaró que las definiciones dependerán del sistema electoral y de la estrategia que adopte el frente oficialista.

"En varios departamentos estamos con toda la fuerza para plantearnos una posibilidad de competencia electoral", afirmó.

No obstante, explicó que el objetivo no pasa únicamente por impulsar candidatos propios, sino por consolidar el frente integrado por Actuar, Producción y Trabajo, el PRO y otros espacios aliados.

"Hay departamentos donde puede surgir un candidato de Actuar y otros donde lo haga otro partido del frente. Lo importante es fortalecer el espacio y seguir creciendo", sostuvo.

Colombo destacó que el partido ya no tiene una presencia limitada a Capital y aseguró que la expansión territorial permitirá aumentar la representación política en distintos municipios y concejos deliberantes. "Me encantaría que Actuar tenga candidatos en toda la provincia, pero siempre priorizando lo que sea mejor para el frente y para San Juan", concluyó.

Textuales

Rodolfo Colombo / Jefe de Asesores del Gobernador