El Gobierno de San Juan proyecta presentar en octubre el proyecto de ley electoral que definirá las reglas para las elecciones de 2027. Así lo señaló el jefe de asesores del gobernador Marcelo Orrego, Rodolfo Colombo, quien explicó que una de las alternativas que más fuerza tomó contempla la boleta única y la separación de las categorías provinciales y municipales en boletas distintas.

“Yo creo que octubre tendría que ser un buen mes”, sostuvo Colombo en Café de la Política que se emite por HUARPE TV. El funcionario remarcó que el Ejecutivo presentará su propuesta, pero que la Legislatura tendrá su propio proyecto y deberá definir el texto final.

Sobre el mecanismo electoral, Colombo explicó que gana terreno una alternativa que separa provincia y municipio. En ese esquema, por un lado se votaría gobernador y diputados y, por otro, intendente y concejales.

“Yo digo provincia y municipio. Digo, ¿por qué? Porque esto es parte de lo que yo siento que es una ventaja, este tipo de sistema electoral”, explicó.

La propuesta tendría como base la boleta única, un sistema que Colombo defendió por su primera experiencia en la provincia. Según planteó, permitiría agilizar la votación y reducir el peso de los aparatos partidarios. Otro punto en discusión será cómo se definirán las candidaturas. Colombo dijo que una interna abierta, simultánea y no obligatoria es hoy la alternativa que más fuerza toma, aunque aclaró que personalmente prefiere las PASO y planteó mejorarlas.

“Lo más probable que sea, como vos lo planteás, una interna abierta, no obligatoria, y la gente decidirá si ir o no ir a votar en esa”, afirmó.

Colombo tiene ganas de competir por Capital

En medio de la discusión electoral, Colombo también habló de su futuro político y dejó abierta la posibilidad de competir por la intendencia de Capital. Ante la consulta sobre una eventual candidatura, reconoció que mantiene sus aspiraciones.

“Las ganas están siempre. Por la intendencia de la Capital, de mi primer amor, las ganas están siempre”, afirmó.

De todos modos, aclaró que una eventual postulación dependerá de la estrategia del frente oficialista y de lo que ocurra con Susana Laciar, actual intendenta. “Veremos qué plantea ella para adelante, en la parte que le falta, si ella piensa en otro periodo más”, señaló.

Colombo también aseguró que, si dentro del espacio hubiera una competencia interna, está dispuesto a participar, aunque puso por delante el interés del frente. “Pero también en un frente, en un frente y más gobernando, hay que ver qué es lo mejor para el frente”, sostuvo.

Con octubre como horizonte para el envío del proyecto, la discusión electoral entra así en una etapa decisiva: boleta única, categorías provinciales y municipales separadas y un mecanismo todavía abierto para definir candidaturas.

Textuales

Rodolfo Colombo / Asesor del Gobernador