Mientras la reforma electoral comienza a instalarse en la agenda política de San Juan, el referente de Actuar, Rodolfo Colombo, aseguró que el oficialismo no impulsará modificaciones al sistema de votación con fines partidarios y diferenció esa postura de la que, según sostuvo, tuvo el peronismo durante sus años de gobierno. "Nosotros sentimos que la mejor gestión es lo que nos va a poner en un lugar para que los sanjuaninos nos vuelvan a elegir. No creemos que una ley electoral determine el resultado", afirmó.

Colombo sostuvo que la experiencia reciente demuestra que las reformas diseñadas para favorecer a un espacio político no garantizan el éxito en las urnas. Como ejemplo recordó la implementación de la Ley de Lemas durante la gestión justicialista.

"El peronismo hizo lo que creyó que era un traje a medida con la Ley de Lemas y terminó perdiendo. Los dos gobernadores más importantes de los últimos veinte años fueron juntos y la sociedad eligió el cambio con Marcelo Orrego", señaló en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV.

El funcionario consideró que la futura reforma electoral debe buscar mayor transparencia y facilitar la participación ciudadana, no beneficiar circunstancialmente al oficialismo de turno.

"Dios quiera que salga una ley que permita que la gente vote con más ganas, con más transparencia, con boleta única y sin Ley de Lemas. No queremos una ley pensada para favorecer a un sector político", sostuvo.

Consultado sobre la posibilidad de adelantar las elecciones provinciales, Colombo explicó que primero deberá resolverse el debate nacional sobre el calendario electoral y las modificaciones que eventualmente puedan producirse en el Congreso.

"Lo importante es que la ley se debata este año para poder utilizarla el próximo, porque es un año electoral. Después veremos qué ocurre con las elecciones nacionales y cómo influye eso en San Juan", indicó.

No obstante, evitó anticipar una estrategia electoral y aseguró que hoy la prioridad del Gobierno continúa siendo la gestión.

"Estamos preocupados por generar empleo, por sostener el equilibrio fiscal, por continuar la obra pública y por acompañar el crecimiento que viene con la minería. El debate sobre si conviene votar juntos o separados llegará más adelante", afirmó.

En ese contexto, defendió la administración provincial y enumeró algunos de los logros que, a su criterio, fortalecen la posición del Gobierno de Orrego: la continuidad de la obra pública pese a la caída de los recursos nacionales, el superávit fiscal, la implementación del boleto estudiantil gratuito y las inversiones vinculadas al desarrollo minero.

Para Colombo, esos resultados tendrán mayor peso que cualquier modificación en las reglas electorales.

"Si hay un buen resultado será por la gestión. Los sanjuaninos decidirán si las obras se ven, si la provincia está mejor administrada y si cumplimos con lo que prometimos. No creemos que una ley electoral cambie eso", aseguró.

Finalmente, también se refirió al escenario político rumbo a 2027 y sostuvo que todos los partidos deben prepararse y capacitar a sus dirigentes. Incluso valoró que otras fuerzas políticas desarrollen escuelas de formación.

"Lo peor que le puede pasar a la política es la improvisación. Todos los partidos tienen que capacitar a su gente. Eso fortalece la democracia y permite que quienes lleguen a ocupar un cargo sepan qué hacer", concluyó.

Textuales

Rodolfo Colombo / Referente de Actuar