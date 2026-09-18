Con la llegada de casamientos, egresos y fiestas de fin de año, el bronceado orgánico aparece como una alternativa estética para quienes buscan darle un tono dorado a la piel sin recurrir a la exposición solar o a cabinas de bronceado. Daniela Gil, esteticista y cosmetóloga, explicó en Salud & Bienestar cómo funciona este servicio y qué cuidados requiere.

A diferencia de un tratamiento compuesto por varias sesiones, se trata de un servicio puntual. “El bronceado orgánico es básicamente un servicio que se hace con aerógrafo donde se trabaja toda una loción autobronceante sobre la persona de manera más uniforme”, explicó Gil.

El producto se distribuye sobre la piel y desarrolla progresivamente su color. Según la especialista, las lociones autobronceantes actúan mediante un proceso de oxidación y necesitan permanecer varias horas antes de realizar la primera ducha. Dependiendo del producto utilizado, ese período puede ser de seis, ocho o hasta 12 horas.

Preparar la piel hace la diferencia

Para obtener un resultado uniforme, la preparación comienza antes del turno. Gil recomendó ducharse, exfoliar y realizar la depilación previamente para evitar procedimientos que luego puedan arrastrar el color.

Daniela Gil, esteticista y cosmetóloga.

Al momento de la aplicación, la piel debe encontrarse limpia y seca.

“Sin crema, sin sérum, sin protector, sin ningún tipo de químicos sobre la piel para no alterar el resultado final”, detalló.

La sesión dura aproximadamente 30 minutos y el tono obtenido puede mantenerse alrededor de una semana y hasta diez días. Su duración varía de acuerdo con las duchas, la transpiración, la actividad física y otros factores que favorecen la renovación superficial de la piel.

El bronceado conseguido con una loción autobronceante tampoco debe confundirse con la protección frente a la radiación ultravioleta: tener un tono más oscuro no reemplaza el uso de protector solar ni las medidas habituales de cuidado ante el sol.

Los cuidados después de la sesión

Las primeras horas son fundamentales. Gil aconsejó evitar la actividad física y cualquier situación que genere transpiración mientras actúa la loción. También recomendó utilizar prendas holgadas y evitar ropa ajustada que pueda interferir con el producto antes de la primera ducha.

Para quienes buscan realizarlo antes de una celebración, la recomendación es anticiparse.

“Se recomienda hacer el servicio 24 horas o 48 horas antes del evento”, indicó.

Ese margen permite que el producto complete su proceso, realizar la ducha correspondiente y evaluar si alguna zona necesita retoque.

La especialista también señaló que pueden elegirse distintas intensidades, aunque aconsejó hacerlo teniendo en cuenta el tono natural de la piel y el tipo de evento.

Gil sostuvo que el servicio puede utilizarse en distintos tipos de piel, aunque recordó que deben considerarse posibles alergias a los componentes de las lociones. Ante antecedentes de sensibilidad o reacciones cutáneas, es conveniente consultar previamente.

El objetivo, finalmente, es conseguir un resultado uniforme y natural, respetando la preparación previa y los cuidados posteriores para llegar al evento con el tono deseado.

Dato

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