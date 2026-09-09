El crecimiento de la actividad minera en San Juan también está impulsando la demanda de trabajadores especializados. Frente a ese escenario, la Provincia comenzó a formar a un grupo de soldadores para que puedan convertirse en capacitadores y transmitir sus conocimientos a otros trabajadores.

La iniciativa se desarrolla en el marco del programa Aprender, Trabajar y Producir, dependiente de la Dirección de Empleo y Formación. Para esta primera etapa fueron seleccionados alrededor de 25 soldadores, entre más de 50 personas que se presentaron a la convocatoria.

La directora de Empleo y Formación, Luciana Cuk, destacó a DIARIO HUARPE que los seleccionados cuentan con un alto nivel de conocimientos en soldadura. El objetivo es sumarles herramientas pedagógicas y técnicas para que puedan transmitir esos conocimientos de manera homogénea y bajo estándares acordes a las exigencias de la industria minera.

Mariano Carreras, docente e ingeniero de la formación. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

El ingeniero, docente y especialista en Soldadura y Ensayos No Destructivos, Mariano Carreras, explicó que la capacitación busca adaptar la formación a las necesidades actuales del sector. “La idea del programa es acercarnos más a lo que está haciendo falta en la minería”, señaló Carreras.

El curso tendrá una duración de tres meses y combinará teoría y práctica. Según explicó Carreras, el 60% de la capacitación estará destinado a actividades prácticas y el 40% restante a contenidos teóricos.

Además de perfeccionar sus conocimientos sobre el oficio, los participantes recibirán herramientas pedagógicas para aprender a enseñar y trabajarán sobre las normativas y estándares que se aplican a la soldadura en la industria. “Estos formadores tienen que tener conocimientos teóricos para poder enseñar a los futuros soldadores”, explicó Carreras.

Mariano Carreras, docente e ingeniero de la formación. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

La capacitación comenzó este miércoles con la instancia teórica y continuará este viernes con las actividades prácticas. Al finalizar, los participantes deberán realizar una prueba de soldadura que será sometida a distintos ensayos para determinar si cumple con los parámetros establecidos.

De esta manera, se evaluará tanto la calidad como la homogeneidad de los trabajos realizados y se determinará si cumplen con los estándares requeridos.

Formadores que también capacitarán

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es que los participantes no tendrán que esperar a finalizar los tres meses para comenzar a transmitir sus conocimientos.

Según explicó Cuk, la intención es que los futuros formadores comiencen a capacitar a otros alumnos mientras continúan avanzando en su propia preparación. “En simultáneo estarían ellos formando ya alumnos”, explicó la funcionaria.

Para evitar que cada instructor utilice criterios diferentes, el proceso contará con una instancia de coordinación. Carreras será el encargado de esa tarea, con el objetivo de mantener una formación homogénea entre los distintos grupos.

Así, la Provincia busca ampliar la cantidad de sanjuaninos capacitados en soldadura y, al mismo tiempo, generar una red de formadores locales que pueda responder a las necesidades de una industria minera que requiere cada vez más personal especializado.

La capacitación en soldadura forma parte de una estrategia más amplia del programa Aprender, Trabajar y Producir, que también contempla la formación en otros oficios vinculados a la demanda del sector productivo, como electricidad y albañilería.

En el caso de la soldadura, la apuesta es generar mano de obra local con una preparación cada vez más cercana a los estándares que exige la minería y que pueda insertarse en un sector que proyecta un fuerte crecimiento en San Juan.

Andrea, la única mujer en la formación

Andrea tiene 51 años y trabaja como soldadora desde los 40. Desde 2018 tuvo experiencias laborales en el extranjero, donde llegó a soldar para proyectos vinculados con Canadá y Rusia. Ahora participa de la capacitación en San Juan con el objetivo de especializarse y luego transmitir sus conocimientos a otras personas.

“Muchas mujeres tienen miedo, pero no es nada difícil. Es hermoso soldar, pero hay que tener la oportunidad”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que la seguridad, la técnica, la lectura de planos y la confianza son claves para quienes comienzan en el rubro.

Su recorrido también estuvo marcado por las dificultades para abrirse camino en un sector históricamente masculinizado. “A veces no aceptan la presencia de una mujer”, reconoció, y consideró fundamental que en San Juan se generen más oportunidades para que las mujeres puedan capacitarse e ingresar a la actividad sin miedo.