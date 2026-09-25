El programa Salud & Bienestar sumó una nueva propuesta pensada para quienes quieren cuidar su alimentación sin resignar el placer de comer. Se trata de Salud al Plato, una sección que tendrá como protagonista a la licenciada Victoria Zeballos, nutricionista, y que buscará demostrar que preparar comidas saludables puede ser una tarea sencilla, económica y, sobre todo, rica.

La presentación de este nuevo espacio tuvo como punto de partida uno de los clásicos de la cocina: el tiramisú.

“Vamos a encontrar recetas fáciles, simples y sobre todo muy saludables”, explicó Zeballos durante su visita al programa.

Comer saludable sin prohibiciones

Uno de los conceptos centrales planteados por la nutricionista fue dejar atrás la mirada restrictiva sobre la alimentación. En especial, señaló que personas con diabetes, resistencia a la insulina u obesidad no necesariamente deben abandonar para siempre los alimentos que disfrutan.

Victoria Zeballos, nutricionista

“No hay comida que no puedan comer, simplemente hay que aprender cómo hacerla”, sostuvo Zeballos.

Explicó que las preparaciones pueden modificarse mediante la elección de ingredientes y las proporciones.

En esa línea, señaló que una alimentación saludable debe ser completa e incluir proteínas, carbohidratos de buena calidad, fibra, frutas y verduras. Entre los alimentos que recomendó tener disponibles en casa mencionó huevos, lácteos, carnes, cereales como quinoa y avena, harina integral y verduras de estación, que además suelen ser una alternativa más accesible.

La primera receta presentada en Salud al Plato fue un tiramisú elaborado con harina integral, huevos, endulzante y vainilla para la masa; yogur natural sin azúcar y café para la preparación intermedia; y cacao amargo en polvo para finalizar.

La propuesta también contempla adaptaciones. Para los niños, por ejemplo, el café puede reemplazarse por leche con cacao. Para quienes necesitan una preparación sin gluten, la profesional explicó que es posible cambiar la harina por alternativas adecuadas, aunque la elección debe realizarse según las necesidades individuales.

Pequeños cambios que pueden sostenerse

Más allá de las recetas, la sección buscará transmitir una idea sencilla: mejorar la alimentación no implica cambiar todos los hábitos de un día para otro.

La especialista propone, en cambio, sumar un hábito nuevo cada día. Con el paso de las semanas, esos pequeños cambios pueden convertirse en una rutina más saludable.

Salud al Plato también tendrá propuestas saladas para quienes buscan resolver desayunos, meriendas o almuerzos con pocos ingredientes. El objetivo será enseñar a combinar alimentos para lograr preparaciones completas y saciantes, sin convertir la cocina cotidiana en una tarea complicada.

Así, la nueva sección de Salud & Bienestar se presenta como una invitación a comer mejor sin dejar de disfrutar. La idea, resumió Zeballos, es aprender que una alimentación saludable “no tiene que ser aburrida, difícil o que lleva mucho tiempo”, sino una forma posible de disfrutar la comida y cuidar el bienestar al mismo tiempo.

Dato

Salud & Bienestar se transmite por HUARPE TV, en el 19.2 de TDA, y también puede seguirse por Kick y YouTube.