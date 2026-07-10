Las ventas del comercio continúan “en caída libre” en Argentina y el consumo no logra mostrar señales de recuperación. Ese fue el diagnóstico que realizó el presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez, al hacer un balance del primer semestre, donde advirtió que las familias compran "lo justo y lo necesario", una realidad que mantiene bajo presión a las pequeñas y medianas empresas de todo el país.

El dirigente sostuvo que la baja del consumo se mantiene mes a mes y recordó que en junio registró una caída del 1,3% respecto de mayo. Según explicó, esa pérdida del poder adquisitivo es el principal factor que explica la retracción de las ventas, mientras que fechas comerciales como el Día del Padre representan apenas una "bocanada de oxígeno" para un sector que todavía no encuentra un punto de recuperación, explicó en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV.

Como ejemplo, recordó que “durante la última campaña por el Día del Padre el ticket promedio pasó de $41.000 a $50.000, pero si descontás la inflación interanual las ventas fueron prácticamente las mismas que un año atrás”, lo que demuestra que el mayor gasto nominal no significó un crecimiento real del consumo.

A diferencia de otras provincias, Hermes Rodríguez consideró que San Juan atraviesa un escenario menos complejo. Explicó que “el pago en tiempo y forma de salarios y aguinaldos a los empleados públicos sostienen las ventas del comercio” y que también “la incipiente actividad minera comienza a generar un efecto positivo sobre la economía provincial”.

Esa situación, afirmó, permite que la provincia mantenga un mayor equilibrio. Si bien reconoció que existen comercios que bajan sus persianas, también destacó la apertura de nuevos centros comerciales y la llegada de inversiones privadas, algo que contrasta con la realidad de otros distritos.

Como muestra de esa diferencia, señaló que en La Rioja cerraron unos 250 comercios durante los últimos 60 días; en Mendoza dejaron de funcionar alrededor de mil industrias en el último año, con la pérdida de unos 25.000 puestos de trabajo, mientras que en San Luis la caída de las ventas duplica la media nacional.

Hay que bajar impuestos

Para Rodríguez, la recuperación del comercio no dependerá únicamente de una mejora del consumo. Sostuvo que la elevada presión fiscal continúa siendo uno de los principales obstáculos para las pymes y afirmó que Argentina mantiene una de las cargas tributarias más altas, situación que termina trasladándose al precio de los productos y afecta la competitividad frente a otros mercados.

En ese sentido, cuestionó especialmente los impuestos y cargas que recaen sobre la contratación de trabajadores. Explicó que incorporar un empleado implica afrontar costos adicionales que rondan el 40% por encima del salario, un esquema que desalienta la generación de empleo privado. También recordó que existen más de un centenar de tributos entre impuestos nacionales, provinciales y municipales, muchos de los cuales —según señaló— fueron creados como medidas transitorias y terminaron convirtiéndose en permanentes.

El presidente de la Cámara de Comercio consideró que la estabilidad macroeconómica alcanzada en los últimos meses es positiva, pero advirtió que ahora resulta indispensable avanzar sobre la microeconomía. A su entender, reducir la presión impositiva y devolver capacidad de compra a los consumidores son las dos condiciones necesarias para que las pymes vuelvan a invertir, contratar personal y recuperar el nivel de actividad perdido.

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