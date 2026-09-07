El Tribunal de lo Penal de París comenzó este lunes el juicio por el asesinato de Federico Martín Aramburú, el exjugador de Los Pumas que fue asesinado a tiros durante la madrugada del 19 de marzo de 2022. El proceso se extenderá hasta el 25 de septiembre y tendrá como uno de sus principales ejes determinar si el ataque fue premeditado.

Aramburú tenía 42 años y había viajado a París junto a su amigo y exrugbier neozelandés Shaun Hegarty para asistir al Torneo de las Seis Naciones. Ambos se encontraban en un bar del bulevar Saint-Germain cuando tuvieron una discusión con un grupo de personas.

Según la investigación, el enfrentamiento continuó después de que salieran del establecimiento y los acusados habrían perseguido a Aramburú y Hegarty por las calles de la capital francesa.

Dos acusados por el ataque

Loïk Le Priol, de 32 años, llegó al juicio acusado de asesinato. Romain Bouvier, de 35, enfrenta una acusación por tentativa de asesinato. Ambos tienen vínculos con el movimiento de extrema derecha francés y habían sido condenados anteriormente por un violento ataque ocurrido en 2015.

La investigación sostiene que Bouvier habría disparado contra Aramburú desde un vehículo, mientras que Le Priol habría efectuado los disparos que terminaron provocando la muerte del argentino. Las acusaciones podrían derivar en condenas de prisión perpetua si son encontrados culpables.

La fiscalía apunta a un ataque premeditado

Uno de los puntos centrales del proceso será establecer qué ocurrió después de la pelea en el bar y si los acusados actuaron con la intención previa de atacar al exrugbier.

Para la acusación, el episodio no fue una reacción espontánea a la discusión, sino un ataque planificado. La reconstrucción de los movimientos de los involucrados y las imágenes de las cámaras de seguridad serán parte de las pruebas analizadas durante las audiencias.

El recuerdo de un ex Puma

Aramburú nació en La Plata y disputó 22 partidos con la Selección argentina. Fue parte del plantel de Los Pumas que consiguió el histórico tercer puesto en el Mundial de Francia 2007. También tuvo una extensa carrera en clubes franceses, entre ellos Biarritz, Perpiñán y Dax, además de jugar para Glasgow Warriors.

A pocos días del inicio del juicio, Los Pumas realizaron un homenaje al exjugador. Antes del partido frente a Australia, los integrantes del seleccionado argentino utilizaron camisetas negras con la leyenda “Justicia para Fede”.

El veredicto del proceso está previsto para el 25 de septiembre, cuando la Justicia francesa deberá determinar las responsabilidades por el crimen que conmocionó al rugby argentino.