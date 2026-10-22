Comienza el juicio por los 64 kilos de cocaína secuestrados en Rawson

El juicio contra cuatro hombres acusados por el secuestro de 64 kilos de cocaína ocultos entre cajones de bananas comenzará este jueves 22 de octubre en el Tribunal Oral Federal de San Juan. El cargamento fue descubierto en enero de este año en el Mercado Concentrador de Frutas y Hortalizas de Rawson, durante un procedimiento que se inició luego de que un transportista advirtiera la presencia de un paquete sospechoso.

Los imputados son los sanjuaninos Braian Gonzalo Millán Pizarro y Roberto Daniel Castro Rojas, el chofer jujeño Aldo Rubén Rodrigo Vidaurre y el comerciante salteño Dardo David Darío Moreno. Los cuatro están acusados de transporte de estupefacientes, un delito que prevé penas de entre cuatro y 15 años de prisión en caso de condena.

El debate estará a cargo de un tribunal unipersonal, presidido por el juez federal Daniel Doffo. Tres de los acusados cuentan con la defensa oficial de Diego Giócoli y Sergio Herrero, mientras que Vidaurre es representado por abogados particulares.

Cómo descubrieron la droga en Rawson

El procedimiento se concretó el 16 de enero de 2026. Según la reconstrucción de la investigación, el camión había partido desde la zona de Orán, en Salta, con una carga de bananas y tenía como destino final Mendoza.

El vehículo atravesó varias provincias hasta que fue detenido en un control fitosanitario en el límite con Mendoza. El chofer no contaba con la documentación obligatoria para trasladar productos refrigerados, por lo que debió regresar a San Juan para buscar un lugar donde transferir la mercadería a otro vehículo.

El primer trasbordo se realizó en un depósito de calle Calvento, en Villa Krause. En ese lugar, una inspección con un perro rastreador no detectó elementos sospechosos. Posteriormente, la carga fue trasladada al Mercado Concentrador de Rawson.

Allí, el camionero dejó un bulto en la cabina del otro vehículo y le indicó al conductor sanjuanino que alguien lo recibiría en Mendoza, sin revelar su contenido. La situación llamó la atención del transportista, quien alertó a su empleador y dio aviso a la Policía.

Cuando los investigadores revisaron el paquete, encontraron los primeros ladrillos de cocaína. A partir de ese hallazgo, uno de los trabajadores del mercado entregó otro bulto que, según declaró, le había dado el transportista para que lo guardara. Luego, los allanamientos en viviendas vinculadas a trabajadores del lugar permitieron secuestrar más paquetes hasta completar los 64 kilos.

Los antecedentes de uno de los acusados

Entre los imputados se encuentra Roberto Daniel Castro Rojas, quien ya había recibido una condena por narcotráfico. En agosto de 2016 fue detenido en Mendoza por el traslado de 784 kilos de marihuana procedentes de Formosa. En 2018, el Tribunal Oral Federal de Mendoza lo condenó a seis años de prisión y recuperó la libertad en 2022.

La investigación por el cargamento de cocaína busca determinar el grado de participación de cada uno de los cuatro acusados y establecer quiénes estuvieron detrás del envío de la droga.

El secuestro de los 64 kilos se convirtió en el segundo procedimiento de mayor volumen de cocaína registrado en San Juan, de acuerdo con los antecedentes mencionados en la causa. El principal antecedente fue el operativo realizado en septiembre de 2023 en El Encón, departamento 25 de Mayo, cuando Gendarmería Nacional incautó poco más de 76 kilos de esa sustancia.

El inicio del debate permitirá avanzar en el análisis de las pruebas reunidas durante la investigación y las responsabilidades penales que puedan corresponder a los imputados. Hasta que exista una sentencia, los cuatro conservan su presunción de inocencia.