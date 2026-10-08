Comienza la conciliación entre la UTA y las empresas por el paro de colectivos

Representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y de la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) se reúnen este jueves 8 de octubre en la Subsecretaría de Trabajo de San Juan para intentar destrabar el paro de colectivos que afecta a miles de usuarios desde el miércoles. El gremio llegó a la audiencia con una exigencia concreta: que las empresas respeten los acuerdos salariales firmados y abonen las diferencias acumuladas, que rondarían los $800.000 por trabajador.

Juan Pablo Conti, delegado de la empresa 20 de Junio, confirmó a DIARIO HUARPE que los representantes sindicales ingresaron a la reunión con el planteo de exigir el cumplimiento de lo acordado. Además, advirtió que los choferes están dispuestos a sostener la medida de fuerza si no obtienen una respuesta favorable.

“Vienen con una propuesta de que se respete lo que se firmó, básicamente eso. Así que esperemos que sea favorable, así ya podemos dar por terminada la medida de fuerza”, manifestó.

El delegado explicó que durante las últimas horas existieron contactos con el sector empresario, pero que hasta el momento las alternativas planteadas no lograron satisfacer las expectativas de los trabajadores. “Lo que se ofreció no es lo que los cuerpos delegados pretenden y la institución pretende que vuelvan a repetir, es lo acordado”, sostuvo.

Reclaman $800.000 por trabajador

Uno de los principales puntos de discusión son las diferencias salariales acumuladas durante los últimos meses. Según explicó Conti, las empresas liquidaron los haberes utilizando la escala salarial de abril, cuando correspondía aplicar la de septiembre.

A esa diferencia se suman bonos retroactivos que tampoco habrían sido abonados. “Se ha pagado con escala de abril y tendría que haber pagado con escala de septiembre, y unos bonos retroactivos a los meses anteriores”, detalló.

El representante sindical estimó que la deuda reclamada ronda los $800.000 por trabajador y que el conflicto involucra a entre 1.500 y 1.600 choferes del transporte público sanjuanino.

Si no hay acuerdo, continuará el paro

La audiencia se desarrolla en medio de la conciliación obligatoria dictada por la Subsecretaría de Trabajo, que dispuso la restitución del servicio. Sin embargo, el gremio mantiene su postura de continuar con la medida hasta conseguir una solución al reclamo salarial.

“Es lo que han manifestado todos los cuerpos delegados en conjunto, con todos los compañeros, es seguir con la medida si no se llega a un acuerdo”, advirtió Conti.

El delegado también explicó que los trabajadores habían presentado reclamos formales antes de llegar a esta instancia, pero aseguró que no obtuvieron respuestas. “Anteriormente hemos presentado muchas notas y no hemos sido escuchados, y no tenemos otra vía que no sea esta”, expresó.

Mientras avanza la negociación, miles de sanjuaninos siguen afectados por la falta de colectivos. La expectativa está puesta en el resultado de la audiencia y en la posibilidad de que las partes alcancen un entendimiento que permita restablecer el funcionamiento de la Red Tulum.