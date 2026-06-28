El zapallo anco es uno de los ingredientes más utilizados en sopas, purés, guisos y preparaciones al horno, pero también uno de los vegetales que más dificultades presenta al momento de cortarlo debido a su cáscara dura y su superficie resbaladiza. Frente a este problema, especialistas difundieron una técnica simple que permite manipularlo con mayor seguridad y disminuir el riesgo de sufrir accidentes en la cocina.

A diferencia del método tradicional, que consiste en ejercer presión hacia abajo con el cuchillo para atravesar el zapallo de una sola vez, la recomendación es apoyar la pieza sobre una superficie firme, clavar la punta del cuchillo en el lugar donde se desea realizar el corte y mantener la hoja fija. Luego, se debe girar el zapallo con la mano para que la cuchilla vaya cortando la circunferencia de manera progresiva hasta separar la rodaja.

Según los especialistas, esta técnica ofrece un mayor control sobre el corte, ya que evita que el cuchillo se desvíe por la dureza de la cáscara. Además, requiere menos esfuerzo físico y permite obtener rodajas uniformes, facilitando la preparación de distintas recetas.

Antes de comenzar, también aconsejan lavar bien la cáscara para eliminar restos de tierra y utilizar una tabla amplia y estable junto con un cuchillo grande y bien afilado. Un utensilio sin filo obliga a ejercer mayor presión y aumenta las posibilidades de que resbale durante el corte.

En los casos en que el zapallo sea demasiado grande o particularmente duro, otra alternativa consiste en calentarlo entre uno y dos minutos en el microondas. El calor ayuda a ablandar ligeramente la cáscara, lo que facilita el corte sin alterar sus características para la cocción posterior. Con estas recomendaciones, es posible preparar este alimento de manera más práctica y reducir el riesgo de lesiones durante su manipulación.