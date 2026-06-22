Las babosas pueden convertirse en una de las plagas más molestas para quienes tienen huertas, jardines o macetas, ya que se alimentan de hojas, brotes y vegetales, provocando daños importantes en las plantas. Ante este problema, especialistas en jardinería coinciden en una solución natural: el uso de plantas aromáticas que actúan como barrera protectora.

De acuerdo con recomendaciones difundidas por expertos en plagas, existen cuatro especies clave que ayudan a mantener alejadas a las babosas gracias a sus aromas intensos y compuestos naturales que resultan poco atractivos para estos moluscos.

La primera de ellas es el romero, una planta resistente que, además de su uso culinario, desprende un aroma fuerte que funciona como repelente natural. Su ubicación en bordes de huertas o canteros puede ayudar a crear una barrera protectora.

Otra opción es la lavanda, conocida por su perfume característico y sus flores violetas. Además de embellecer el jardín, su fragancia contribuye a desalentar la presencia de babosas y otras plagas.

La salvia también se destaca como una aliada en el control natural de estas especies. Sus hojas liberan compuestos aromáticos que resultan desagradables para las babosas, especialmente en ambientes secos y bien drenados.

Por último, el tomillo completa la lista de plantas recomendadas. Se trata de una especie de bajo mantenimiento que puede utilizarse en bordes o macetas, aportando un aroma concentrado que ayuda a proteger otras plantas más vulnerables.

Los especialistas señalan que estas especies no eliminan completamente la presencia de babosas, pero sí ayudan a reducir su aparición y a generar un entorno menos favorable para su desarrollo. En combinación con otras prácticas de jardinería, como el control de humedad y la limpieza del suelo, pueden ser una herramienta efectiva y sustentable.

De esta manera, el uso de plantas aromáticas se consolida como una alternativa natural para cuidar jardines y huertas sin recurrir a productos químicos.