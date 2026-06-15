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Cómo hacer bastones de pollo crocantes sin freír en solo 20 minutos
POR REDACCIÓN
Los bastones de pollo son uno de los platos preferidos tanto por chicos como por adultos. Habitualmente se preparan fritos, pero existe una alternativa más liviana y saludable que permite conseguir una textura crocante sin necesidad de utilizar grandes cantidades de aceite.
La propuesta consiste en cocinar los bastones en horno o freidora de aire, logrando un exterior dorado y crujiente mientras se mantiene la jugosidad del pollo en el interior. Además, la preparación demanda apenas 20 minutos y puede acompañarse con ensaladas, papas al horno o distintas salsas.
Preparación
- 500 gramos de pechuga de pollo
- 2 huevos
- 100 gramos de panko (o pan rallado)
- 50 gramos de queso rallado
- 1 cucharadita de pimentón
- Sal y pimienta a gusto
- Aceite en aerosol o unas gotas de aceite de oliva
Cómo hacer bastones de pollo crocantes sin freír
- Cortar el pollo: cortar las pechugas en tiras gruesas y de tamaño similar para que todas las piezas se cocinen de manera uniforme.
- Preparar la cobertura: en un bowl, mezclar el panko, el queso rallado, el pimentón, la sal y la pimienta hasta integrar bien todos los ingredientes.
- Pasar el pollo por huevo: batir los huevos en un recipiente aparte y sumergir allí las tiras de pollo.
- Empanar: pasar cada tira por la mezcla de panko y queso, presionando suavemente para que la cobertura quede bien adherida.
- Hornear: colocar los bastones sobre una placa cubierta con papel para horno ligeramente aceitada. Rociar con un poco de aceite en aerosol o unas gotas de aceite de oliva.
Los especialistas en cocina destacan que esta preparación permite adaptar fácilmente los ingredientes. Puede utilizarse avena procesada en lugar de pan rallado, incorporar especias diferentes o acompañar con aderezos caseros a base de yogur, mostaza o queso crema.
Con pocos pasos, ingredientes accesibles y un tiempo mínimo de elaboración, los bastones de pollo crocantes al horno se presentan como una alternativa práctica para quienes buscan comidas rápidas, sabrosas y más saludables para el día a día.