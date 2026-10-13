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Cómo hacer bombas de papa en 10 minutos con puré que sobró
POR REDACCIÓN
Las bombas de papa son una alternativa sencilla para transformar el puré que quedó de otra comida en una preparación crocante por fuera y suave por dentro. Con pocos ingredientes y unos minutos de trabajo, se pueden preparar para acompañar un plato principal, servir como entrada o disfrutar en una picada.
La clave está en lograr una mezcla que permita formar bolitas sin que se desarmen y en incorporar un relleno que aporte sabor. El queso es una de las opciones más elegidas porque se funde durante la cocción.
Ingredientes para hacer bombas de papa
2 tazas de puré de papa frío.
1 huevo.
4 cucharadas de queso rallado.
100 gramos de queso cremoso o mozzarella para el relleno.
3 cucharadas de harina, aproximadamente.
Pan rallado, cantidad necesaria.
Sal y pimienta a gusto.
Aceite para freír.
Las cantidades pueden ajustarse según la humedad del puré. Si está demasiado blando, se puede agregar un poco más de harina para facilitar el armado.
Paso a paso para preparar la receta
Preparar la mezcla. Colocar el puré frío en un recipiente y agregar el huevo, el queso rallado, la sal y la pimienta. Mezclar hasta integrar.
Dar consistencia. Incorporar la harina de a poco hasta conseguir una preparación que se pueda manipular sin que se pegue demasiado a las manos.
Formar las bombas. Tomar una porción de mezcla, colocar un cubito de queso en el centro y cerrar formando una bolita. Repetir hasta terminar con la preparación.
Rebozar. Pasar cada bomba por pan rallado y cubrir toda la superficie para conseguir una capa crocante.
Cocinar. Freír en aceite caliente hasta que estén doradas por fuera. Retirar y colocar sobre papel absorbente.
El tiempo de cocción dependerá del tamaño de las bombas y de la temperatura del aceite. Para evitar que se abran, es importante cerrar bien cada unidad y no colocar demasiadas juntas en la sartén.
El truco para que queden crocantes
El principal consejo es utilizar el puré frío, porque resulta más fácil de moldear. Si tiene demasiada leche o manteca y queda muy líquido, conviene corregir la consistencia antes de formar las bolitas.
También es importante que el aceite esté caliente, pero no humeante. Si está demasiado frío, las bombas pueden absorber más grasa; si está excesivamente caliente, se dorarán rápido por fuera y el queso del interior quizá no llegue a fundirse de manera uniforme.
Para una versión más liviana, se pueden cocinar en una freidora de aire o en el horno, con un poco de aceite en la superficie. En esos casos, el dorado puede ser diferente al de la fritura tradicional.