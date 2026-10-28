El brownie es uno de los clásicos de la repostería, pero también admite versiones más simples que aprovechan el dulzor natural de las frutas. Una de ellas es el brownie de banana y cacao, una receta fácil de preparar y sin azúcar agregada, ideal para quienes buscan una opción diferente para la merienda.

La clave está en utilizar bananas bien maduras, ya que aportan dulzor y humedad a la preparación. El cacao amargo, por su parte, le da el sabor intenso a chocolate que caracteriza a este postre.

Ingredientes para el brownie de banana y cacao

Para preparar esta versión, se necesitan pocos ingredientes y no hace falta recurrir a técnicas complicadas de repostería.

Bananas maduras.

Huevos.

Cacao amargo sin azúcar.

Avena molida, para aportar estructura.

Polvo de hornear.

Esencia de vainilla.

Chocolate amargo sin azúcar, opcional.

Las cantidades pueden ajustarse según el tamaño del molde y la cantidad de porciones que se quieran preparar. Para mantener la receta sin azúcar agregada, es importante revisar las etiquetas de los productos opcionales.

Paso a paso para prepararlo

Pisar las bananas: pelarlas y aplastarlas con un tenedor hasta obtener un puré uniforme. Incorporar los ingredientes húmedos: agregar los huevos y la esencia de vainilla. Mezclar hasta integrar. Sumar los ingredientes secos: incorporar el cacao amargo, la avena molida y el polvo de hornear. Revolver hasta lograr una preparación homogénea. Agregar chocolate, si se desea: incorporar pequeños trozos de chocolate sin azúcar para intensificar el sabor. Preparar el molde: volcar la mezcla en un recipiente previamente engrasado o cubierto con papel manteca. Hornear: cocinar en horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 20 a 30 minutos, controlando la cocción según el tamaño del molde. Dejar enfriar: esperar antes de cortar en cuadrados para que el brownie tome consistencia.

El secreto para que quede húmedo

Para conseguir una textura tierna, conviene evitar una cocción excesiva. El centro debe quedar húmedo, pero la preparación tiene que estar cocida. El tiempo puede variar según el horno y el grosor de la mezcla.

Este brownie puede servirse solo o acompañarse con fruta fresca, yogur natural o frutos secos. Aunque no lleva azúcar agregada, las bananas contienen azúcares naturales, por lo que no se trata de un postre libre de azúcar.

Con ingredientes cotidianos y un procedimiento sencillo, esta receta permite preparar una alternativa casera para disfrutar del sabor del cacao en el desayuno, la merienda o como postre.