Los buñuelos de acelga son una de esas preparaciones tradicionales que combinan sabor, practicidad y una buena forma de incorporar verduras a las comidas. Sin embargo, conseguir que queden crocantes por fuera y livianos por dentro puede ser un desafío.

Para lograr una textura perfecta hay tres aspectos fundamentales: eliminar bien el exceso de agua de la acelga, conseguir una mezcla con la consistencia adecuada y mantener el aceite a la temperatura correcta durante la cocción.

Si alguno de estos pasos falla, el resultado puede ser una preparación blanda, pesada o con demasiada grasa.

Ingredientes

1 atado grande de acelga

2 huevos

200 gramos de harina leudante

100 ml de leche

50 gramos de queso rallado (opcional)

1 diente de ajo picado

2 cucharadas de perejil fresco picado

Sal y pimienta a gusto

Nuez moscada a gusto

Aceite para freír

Paso a paso para preparar buñuelos crocantes

1. Cocinar la acelga

Lavar bien las hojas y cocinarlas al vapor o en agua hirviendo durante 3 o 4 minutos, hasta que estén tiernas. Luego retirarlas y dejar que se enfríen para poder manipularlas.

2. Escurrir el exceso de agua

Este es uno de los pasos más importantes. La acelga debe quedar lo más seca posible. Se puede presionar con las manos o utilizar un repasador limpio para retirar la mayor cantidad de líquido.

Una acelga con demasiada humedad puede arruinar la textura final y hacer que sea necesario agregar más harina, lo que vuelve los buñuelos más pesados.

3. Preparar la mezcla

Picar finamente la acelga y colocarla en un recipiente. Agregar los huevos, el ajo, el perejil, el queso rallado, la sal, la pimienta y una pizca de nuez moscada.

Mezclar hasta integrar todos los ingredientes.

4. Incorporar harina y leche

Sumar la harina leudante y agregar la leche de manera gradual. La preparación debe quedar espesa, capaz de mantenerse sobre una cuchara, pero sin convertirse en una masa dura.

La cantidad de leche puede variar según la humedad que conserve la acelga.

5. Controlar la temperatura del aceite

Para una fritura ideal, el aceite debe mantenerse entre los 170 °C y 180 °C. Esta temperatura permite que los buñuelos se doren rápidamente por fuera sin absorber grasa en exceso.

6. Freír en pequeñas tandas

Colocar pequeñas porciones de la mezcla con una cuchara y evitar llenar demasiado la sartén. Agregar muchos buñuelos al mismo tiempo baja la temperatura del aceite y dificulta que queden crocantes.

7. Dorar y escurrir

Cocinarlos durante unos minutos, girándolos para lograr una cocción pareja. Una vez dorados, retirarlos y colocarlos sobre papel absorbente o una rejilla antes de servir.

Los errores que hacen que los buñuelos queden aceitosos

Uno de los principales problemas aparece cuando el aceite todavía está frío al momento de comenzar la fritura. En esas condiciones, la masa tarda más en formar una capa exterior y absorbe más grasa.

También es importante no cocinar demasiadas unidades juntas, ya que la temperatura del aceite baja rápidamente.

Otro punto clave es la cantidad de leche. Lo recomendable es incorporarla de a poco y ajustar según la humedad de la acelga.

Cómo saber si el aceite está demasiado caliente

Una temperatura demasiado alta también puede arruinar la preparación. Si los buñuelos se doran demasiado rápido apenas entran en contacto con el aceite, es posible que queden crudos en el centro.

Para comprobar el punto correcto, se puede colocar una pequeña porción de mezcla en el aceite: debe comenzar a burbujear de inmediato y subir lentamente a la superficie, sin quemarse.

El objetivo es conseguir una fritura pareja: una capa exterior dorada y crocante, con un interior suave y completamente cocido.