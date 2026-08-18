Una tarta de manzana diferente y fácil de preparar se convirtió en una opción ideal para quienes buscan un postre casero con pocos ingredientes. La particularidad de esta receta está en la masa, que lleva cerveza, aceite y harina, y puede estar lista en aproximadamente media hora.

La preparación fue elaborada por el restaurante Sant Francesc de Castellón y compartida por la Guía Michelin durante la cuarentena por coronavirus, dentro de una selección de recetas sencillas de distintos chefs para cocinar en casa.

Los ingredientes para preparar la tarta

Para la masa se necesitan:

1 vaso pequeño de cerveza.

1 vaso pequeño de aceite.

Aproximadamente 6 cucharadas de harina.

Para la cobertura:

4 manzanas.

Azúcar, a gusto.

Canela, a gusto.

Manteca o unas gotas de aceite, a gusto.

Uno de los secretos de la receta está en respetar una misma proporción entre la cerveza y el aceite. La harina se incorpora de manera gradual hasta conseguir una masa compacta, pero lo suficientemente flexible como para poder estirarla.

Cómo preparar la tarta de manzana

El primer paso consiste en precalentar el horno a 180 grados. Mientras alcanza la temperatura, se debe cubrir la base de un molde redondo con papel para facilitar el desmolde y evitar que la masa se adhiera.

Para preparar la masa, se colocan en un recipiente el vaso de cerveza y el vaso de aceite. Después se agrega la harina poco a poco y se amasa hasta obtener una preparación compacta y maleable.

Una vez lista, la masa se estira sobre una superficie de trabajo hasta conseguir un grosor de aproximadamente un centímetro. Luego se coloca dentro del molde y se acomoda para cubrir toda la base.

El siguiente paso es preparar las manzanas. Se pelan las cuatro unidades y se cortan en gajos finos y de un tamaño similar, para favorecer una cocción pareja. Sobre la masa se distribuye una pequeña cantidad de azúcar y luego se acomodan los gajos, ligeramente superpuestos.

Para finalizar la cobertura, se agrega nuevamente azúcar y canela a gusto. También se distribuyen algunas láminas de manteca sobre las manzanas. Este ingrediente puede reemplazarse por unas gotas de aceite.

La tarta se lleva al horno durante 20 a 25 minutos, hasta que la masa esté cocida y las manzanas adquieran un aspecto dorado. Una vez retirada, se recomienda dejarla reposar unos minutos antes de servir.

El origen de esta receta

La propuesta del restaurante Sant Francesc recupera una forma de cocinar vinculada a las recetas familiares y caseras. La Guía Michelin la presentó como una preparación “al modo de la abuela”, con medidas fáciles de recordar y pocos utensilios.

Aunque existen numerosas versiones de la tarta de manzana, este postre forma parte de una tradición extendida en distintas cocinas europeas. La fruta fue incorporada durante siglos a tortas, pasteles y otras preparaciones dulces por su disponibilidad y facilidad de conservación.

Cuántas calorías tiene

El aporte calórico depende principalmente del tamaño de los vasos utilizados y de la cantidad de aceite, azúcar y manteca incorporada. Como referencia, una porción puede aportar entre 250 y 350 calorías, además de hidratos de carbono provenientes de la harina, el azúcar y las manzanas.

Para una versión algo más ligera se puede reducir la cantidad de azúcar y reemplazar la manteca por unas gotas de aceite, aunque la diferencia nutricional no resulta significativa.