Cómo hacer las empanadas de humita al horno paso a paso
POR REDACCIÓN
Hace 2 horas
Las empanadas de humita al horno son una de las variantes más elegidas dentro de la cocina argentina por su sabor suave, su textura cremosa y su practicidad. Preparadas a base de choclo y cebolla, se destacan por ser una alternativa sin carne que no pierde intensidad y que, además, resulta más liviana al cocinarse al horno.
Receta
- 12 tapas para empanadas
- 2 tazas de choclo (puede ser fresco o en lata)
- 1/2 cebolla
- 1 cucharada de manteca o aceite
- 100 ml de leche
- 1 cucharada de maicena
- 50 g de queso (opcional)
- Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
El paso a paso
- Picar la cebolla y rehogarla en una sartén con manteca o aceite hasta que esté transparente.
- Agregar el choclo y cocinar unos minutos para integrar los sabores.
- Disolver la maicena en la leche e incorporar a la preparación.
- Cocinar a fuego medio, revolviendo constantemente, hasta que espese.
- Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.
- Si se desea, agregar el queso y mezclar hasta que se derrita.
- Dejar enfriar el relleno antes de armar las empanadas.
- Colocar una cucharada de la preparación en cada tapa y cerrarlas haciendo el repulgue.
- Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén doradas.
El resultado es una empanada cremosa, sabrosa y versátil, ideal tanto para una comida principal como para compartir. Además, se pueden conservar en heladera por varios días o freezar, lo que las convierte en una opción práctica para resolver comidas sin perder calidad.
