Cómo hacer las empanadas de humita al horno paso a paso

Con pocos ingredientes y una preparación simple, logran un relleno cremoso y lleno de sabor.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Con choclo y cebolla como base, la empanada de humita es un clásico regional. (Imagen ilustrativa)
 

Las empanadas de humita al horno son una de las variantes más elegidas dentro de la cocina argentina por su sabor suave, su textura cremosa y su practicidad. Preparadas a base de choclo y cebolla, se destacan por ser una alternativa sin carne que no pierde intensidad y que, además, resulta más liviana al cocinarse al horno.

Receta

  • 12 tapas para empanadas
  • 2 tazas de choclo (puede ser fresco o en lata)
  • 1/2 cebolla
  • 1 cucharada de manteca o aceite
  • 100 ml de leche
  • 1 cucharada de maicena
  • 50 g de queso (opcional)
  • Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

El paso a paso

  1. Picar la cebolla y rehogarla en una sartén con manteca o aceite hasta que esté transparente.
  2. Agregar el choclo y cocinar unos minutos para integrar los sabores.
  3. Disolver la maicena en la leche e incorporar a la preparación.
  4. Cocinar a fuego medio, revolviendo constantemente, hasta que espese.
  5. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.
  6. Si se desea, agregar el queso y mezclar hasta que se derrita.
  7. Dejar enfriar el relleno antes de armar las empanadas.
  8. Colocar una cucharada de la preparación en cada tapa y cerrarlas haciendo el repulgue.
  9. Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén doradas.

El resultado es una empanada cremosa, sabrosa y versátil, ideal tanto para una comida principal como para compartir. Además, se pueden conservar en heladera por varios días o freezar, lo que las convierte en una opción práctica para resolver comidas sin perder calidad.

Más Leídas

Últimas noticias

