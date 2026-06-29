Cada 29 del mes, las mesas argentinas vuelven a llenarse de una de las preparaciones más tradicionales de la gastronomía nacional: los ñoquis caseros. La costumbre, heredada de los inmigrantes italianos, combina una receta sencilla con un ritual que se mantiene vigente desde hace generaciones: colocar un billete debajo del plato como símbolo de prosperidad y abundancia para el mes que comienza.

La preparación de los ñoquis requiere pocos ingredientes y puede realizarse en casa sin demasiadas complicaciones. Para la receta clásica se necesita un kilo de papas, 250 gramos de harina 0000, un huevo, 50 gramos de queso rallado, sal, pimienta y nuez moscada a gusto.

El primer paso consiste en hervir las papas con cáscara hasta que estén bien tiernas. Una vez cocidas, se pelan mientras aún conservan el calor y se prepara un puré bien liso, sin grumos, que deberá dejarse entibiar antes de continuar con la elaboración.

Luego se incorporan el huevo, el queso rallado, la sal, la pimienta y la nuez moscada. A continuación, se agrega la harina de manera gradual hasta obtener una masa suave y homogénea, procurando no amasarla en exceso para que los ñoquis mantengan una textura liviana.

Con la masa lista, se forman cilindros largos que se cortan en pequeños trozos. Cada pieza puede pasarse por un tenedor o una tablita para marcar las tradicionales estrías que ayudan a retener mejor la salsa durante la cocción.

Los ñoquis deben cocinarse en abundante agua hirviendo con sal. Cuando suben a la superficie, señal de que ya están listos, se retiran con una espumadera y se sirven de inmediato acompañados por la salsa preferida, ya sea de tomate, crema, manteca o estofado.

Más allá del plato, la tradición invita a colocar un billete debajo del plato antes de comenzar a comer. Para muchos, este gesto simboliza el deseo de atraer prosperidad, trabajo y abundancia durante el mes siguiente, una costumbre que continúa vigente y convierte cada día 29 en una fecha especial para compartir en familia.