Las pechugas de pollo a la crema son una alternativa práctica para quienes buscan preparar un almuerzo sabroso sin dedicar demasiado tiempo a la cocina. Esta versión combina pollo, panceta ahumada, choclo y distintos quesos para lograr una salsa cremosa, con un toque crocante y mucho sabor.

La preparación demanda alrededor de 25 minutos y se realiza en una sola sartén. La clave está en aprovechar los jugos que quedan después de dorar la panceta y el pollo para darle más intensidad a la salsa.

Ingredientes para preparar pechugas a la crema

Para realizar esta receta se necesitan los siguientes ingredientes:

3 pechugas de pollo deshuesadas y sin piel.

100 gramos de panceta ahumada.

2 tazas de choclo desgranado, fresco, congelado o en lata bien escurrido.

200 mililitros de crema de leche.

100 gramos de queso crema.

Media taza de queso rallado.

2 cucharadas de manteca.

3 dientes de ajo picados.

2 cucharaditas de tomillo fresco o seco.

Una pizca de ají molido.

Sal y pimienta negra a gusto.

Cómo hacer pollo a la crema paso a paso

1. Dorar la panceta. Cortar la panceta en trozos pequeños y cocinarla en una sartén hasta que quede crocante. Retirarla y reservarla, conservando la grasa que quedó en el recipiente.

2. Cocinar las pechugas. Salpimentar el pollo y dorarlo de ambos lados hasta que esté bien cocido. Retirarlo y reservarlo junto con sus jugos.

3. Preparar la base de la salsa. Bajar el fuego y agregar la manteca, el ajo picado y el tomillo. Cocinar brevemente para perfumar sin que el ajo se queme.

4. Incorporar el choclo. Sumar los granos de choclo y saltearlos durante unos minutos.

5. Agregar los ingredientes cremosos. Incorporar la crema de leche, el queso crema y el queso rallado. Mezclar hasta que los quesos se fundan y la preparación quede homogénea. Condimentar con ají molido, sal y pimienta.

6. Terminar la cocción. Volver a colocar las pechugas en la sartén junto con los jugos reservados. Cocinar unos minutos a fuego bajo para integrar los sabores y comprobar que el pollo esté completamente cocido.

7. Servir. Distribuir la panceta crocante por encima y llevar el plato a la mesa bien caliente.

Con qué acompañar las pechugas a la crema

Por la consistencia de la salsa, este plato combina bien con arroz blanco, papas al horno o puré de papas. También se puede servir con verduras salteadas para sumar una guarnición más liviana.

El secreto para conseguir una salsa sabrosa está en no lavar la sartén entre una preparación y otra. Así, los jugos del pollo y la panceta se integran con la crema y los quesos, aportando más profundidad al resultado final.