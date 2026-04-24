Viernes 24 de Abril
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Cómo hacer tortilla de verduras al horno fácil y saludable

Sin fritura y con ingredientes simples, esta receta es ideal para sumar verduras de forma práctica.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
La tortilla de verduras es una receta adaptable según los alimentos que tengas en casa. (Imagen gerada con IA)

La tortilla de verduras al horno se consolida como una opción práctica y saludable para resolver comidas rápidas sin resignar sabor. A diferencia de la versión tradicional, no lleva fritura, lo que reduce el uso de aceite y la vuelve más liviana, manteniendo una textura firme por fuera y suave por dentro. 

Receta

  • 4 huevos
  • 1 papa mediana
  • 1/2 cebolla
  • 1/2 morrón
  • 1 taza de espinaca (cruda o cocida y bien escurrida)
  • 2 cucharadas de aceite
  • Sal y pimienta a gusto
  • 50 g de queso (opcional)

El paso a paso

  1. Pelar la papa y cortarla en cubos pequeños o rallarla.
  2. Picar la cebolla, el morrón y la espinaca.
  3. En una sartén con un poco de aceite, saltear la papa junto con la cebolla y el morrón hasta que estén tiernos.
  4. Agregar la espinaca y cocinar apenas unos minutos hasta que reduzca su volumen.
  5. En un bowl, batir los huevos con sal y pimienta.
  6. Incorporar las verduras y mezclar bien.
  7. Si se desea, sumar el queso.
  8. Volcar la preparación en una fuente apta para horno previamente aceitada.
  9. Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 20 a 25 minutos, hasta que esté firme y dorada.

Uno de los puntos clave es escurrir bien las verduras, especialmente la espinaca, para evitar exceso de líquido y lograr una mejor textura final. Además, la receta admite múltiples variantes: se pueden incorporar ingredientes como acelga, zapallito o brócoli según disponibilidad y preferencias. 

Por su versatilidad, esta tortilla puede consumirse caliente o fría, servir como plato principal o acompañamiento, y también es ideal para llevar como vianda. En definitiva, se trata de una alternativa económica, nutritiva y fácil de preparar para el día a día. 

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