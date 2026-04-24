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Cómo hacer tortilla de verduras al horno fácil y saludable
POR REDACCIÓN
La tortilla de verduras al horno se consolida como una opción práctica y saludable para resolver comidas rápidas sin resignar sabor. A diferencia de la versión tradicional, no lleva fritura, lo que reduce el uso de aceite y la vuelve más liviana, manteniendo una textura firme por fuera y suave por dentro.
Receta
- 4 huevos
- 1 papa mediana
- 1/2 cebolla
- 1/2 morrón
- 1 taza de espinaca (cruda o cocida y bien escurrida)
- 2 cucharadas de aceite
- Sal y pimienta a gusto
- 50 g de queso (opcional)
El paso a paso
- Pelar la papa y cortarla en cubos pequeños o rallarla.
- Picar la cebolla, el morrón y la espinaca.
- En una sartén con un poco de aceite, saltear la papa junto con la cebolla y el morrón hasta que estén tiernos.
- Agregar la espinaca y cocinar apenas unos minutos hasta que reduzca su volumen.
- En un bowl, batir los huevos con sal y pimienta.
- Incorporar las verduras y mezclar bien.
- Si se desea, sumar el queso.
- Volcar la preparación en una fuente apta para horno previamente aceitada.
- Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 20 a 25 minutos, hasta que esté firme y dorada.
Uno de los puntos clave es escurrir bien las verduras, especialmente la espinaca, para evitar exceso de líquido y lograr una mejor textura final. Además, la receta admite múltiples variantes: se pueden incorporar ingredientes como acelga, zapallito o brócoli según disponibilidad y preferencias.
Por su versatilidad, esta tortilla puede consumirse caliente o fría, servir como plato principal o acompañamiento, y también es ideal para llevar como vianda. En definitiva, se trata de una alternativa económica, nutritiva y fácil de preparar para el día a día.