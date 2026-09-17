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Cómo hacer una cena cremosa con un zapallito y dos huevos en 20 minutos
POR REDACCIÓN
Cuando llega la hora de la cena y hay pocas ganas de cocinar, una preparación rápida puede ser la solución. Con un solo zapallito y dos huevos se puede elaborar un plato cremoso, sin harina y listo en aproximadamente 20 minutos.
La receta se destaca por utilizar pocos ingredientes y por ser una alternativa diferente para incorporar verduras a la comida cotidiana.
Ingredientes
Para preparar esta receta se necesitan:
1 zapallito.
2 huevos.
Queso, a gusto.
Sal y pimienta.
Un chorrito de aceite.
También se pueden incorporar condimentos o hierbas aromáticas según el gusto de cada persona.
Cómo preparar la receta
Primero hay que lavar bien el zapallito y rallarlo. Una vez listo, se recomienda escurrirlo para retirar parte del líquido que libera la verdura.
Luego se colocan los huevos en un recipiente y se baten hasta integrarlos. Se agrega el zapallito rallado, el queso, sal y pimienta y se mezcla todo hasta obtener una preparación uniforme.
El siguiente paso es calentar una sartén con un poco de aceite. Cuando esté caliente, se incorpora la mezcla y se cocina a fuego medio.
La preparación debe cocinarse hasta que el huevo cuaje y el queso se derrita. Para conseguir una textura cremosa es importante evitar una cocción excesiva.
Una vez que la superficie esté firme y el interior conserve humedad, se retira del fuego.
El resultado es una preparación sencilla que puede servirse caliente y acompañarse con una ensalada o verduras.
La receta permite resolver una cena en unos 20 minutos y, al no llevar harina, ofrece una alternativa diferente a las clásicas tartas, tortillas o buñuelos de zapallito.