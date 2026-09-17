Cuando llega la hora de la cena y hay pocas ganas de cocinar, una preparación rápida puede ser la solución. Con un solo zapallito y dos huevos se puede elaborar un plato cremoso, sin harina y listo en aproximadamente 20 minutos.

La receta se destaca por utilizar pocos ingredientes y por ser una alternativa diferente para incorporar verduras a la comida cotidiana.

Ingredientes

Para preparar esta receta se necesitan:

1 zapallito.

2 huevos.

Queso, a gusto.

Sal y pimienta.

Un chorrito de aceite.

También se pueden incorporar condimentos o hierbas aromáticas según el gusto de cada persona.

Cómo preparar la receta

Primero hay que lavar bien el zapallito y rallarlo. Una vez listo, se recomienda escurrirlo para retirar parte del líquido que libera la verdura.

Luego se colocan los huevos en un recipiente y se baten hasta integrarlos. Se agrega el zapallito rallado, el queso, sal y pimienta y se mezcla todo hasta obtener una preparación uniforme.

El siguiente paso es calentar una sartén con un poco de aceite. Cuando esté caliente, se incorpora la mezcla y se cocina a fuego medio.

La preparación debe cocinarse hasta que el huevo cuaje y el queso se derrita. Para conseguir una textura cremosa es importante evitar una cocción excesiva.

Una vez que la superficie esté firme y el interior conserve humedad, se retira del fuego.

El resultado es una preparación sencilla que puede servirse caliente y acompañarse con una ensalada o verduras.

La receta permite resolver una cena en unos 20 minutos y, al no llevar harina, ofrece una alternativa diferente a las clásicas tartas, tortillas o buñuelos de zapallito.