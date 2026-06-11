Los zapallitos rellenos son una alternativa práctica y sabrosa para resolver un almuerzo o cena sin complicaciones. Esta versión vegetariana, además de ser económica, se destaca por su simpleza y por no requerir experiencia previa en la cocina.

La receta rinde dos porciones y combina arroz, verduras, soja texturizada y hongos secos, logrando un relleno nutritivo y con gran aporte proteico. Entre los ingredientes principales se encuentran dos zapallitos grandes, arroz hervido, soja texturizada, hongos secos, cebolla, morrón, zanahoria, tomate, ajo y queso mozzarella, además de condimentos a gusto.

Uno de los puntos fuertes del plato es su versatilidad: aunque el arroz funciona como base, se pueden incorporar otros ingredientes como lentejas, choclo o berenjena, e incluso adaptarlo para incluir carne si se desea.

La preparación comienza con el corte y ahuecado de los zapallitos, que luego serán rellenados. En paralelo, se hidratan la soja texturizada y los hongos en agua caliente durante unos 15 minutos.

Luego, se saltean la cebolla, el morrón, la zanahoria y el ajo en una sartén con un poco de aceite, hasta que estén dorados. Se suman los tomates rallados y se cocina hasta formar una salsa.

Una vez listo el arroz y escurridos los ingredientes hidratados, se mezclan todos los componentes del relleno y se condimentan con sal, pimienta y orégano.

El siguiente paso es rellenar los zapallitos con la preparación, cubrir con queso mozzarella y llevarlos al horno a temperatura media hasta que el queso se gratine y la verdura esté tierna.

En pocos pasos, el resultado es un plato completo, rico y adaptable a distintos gustos, ideal para quienes buscan una comida casera sin complicaciones.