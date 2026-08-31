La Municipalidad de Chimbas abrió las inscripciones para participar de las Escuelas Deportivas Municipales, una propuesta que reúne actividades físicas, deportivas y recreativas destinadas a vecinos de todas las edades.

A través de la Dirección de Deportes, el Municipio ofrece una amplia programación que busca acercar la práctica deportiva a niños, jóvenes, adultos y personas mayores. Las actividades se desarrollarán principalmente en el Parque de Chimbas, aunque también habrá propuestas en clubes, uniones vecinales, playones y otros espacios del departamento.

Deportes para chicos y grandes

La oferta incluye disciplinas tradicionales como fútbol, futsal, básquet, vóley, atletismo, ciclismo y hockey sobre césped. También habrá propuestas como karate, kick boxing, lucha libre, Tai Chi, ritmos urbanos, entrenamiento funcional y caminata saludable.

Para los más chicos habrá fútbol en la Unión Vecinal Villa San Patricio, destinado a niños de 8 a 13 años, los martes y jueves de 18.30 a 20 y los sábados de 10 a 12.30.

El futsal también estará destinado a chicos de entre 8 y 13 años, con actividades en el Club Benavidez y el Playón del barrio Andacollo 8. Además, el básquet contará con grupos para niños y adolescentes de 6 a 16 años en el Parque de Chimbas.

Actividad física en distintos puntos

El Parque de Chimbas será uno de los principales escenarios de la propuesta. Allí se desarrollarán, entre otras actividades, ciclismo, atletismo, karate, vóley, ritmos urbanos, funcional y caminata saludable.

También habrá Tai Chi tanto en el Parque como en la Plaza del barrio Santo Domingo. El hockey sobre césped, en tanto, tendrá entrenamientos en el Playón Villa Salvador, el Playón del barrio Andacollo 8 y el Parque de Chimbas.

Kick boxing y lucha libre se dictarán en el CIC del barrio Los Andes, mientras que las actividades destinadas especialmente a adultos mayores tendrán su espacio en el Parque de Chimbas.

Cómo inscribirse

Desde la Municipalidad destacaron que las Escuelas Deportivas forman parte de una política destinada a promover hábitos saludables y generar espacios de encuentro e integración comunitaria.

La propuesta busca acompañar tanto a quienes quieren iniciarse en una disciplina como a quienes desean mantener una actividad física durante todo el año.

Las inscripciones se realizan de lunes a viernes, de 7.30 a 13.30, en la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Chimbas, ubicada en la esquina de Laprida y 25 de Mayo.

Quienes deseen participar podrán consultar allí por los requisitos y sumarse a las distintas actividades disponibles en el departamento.