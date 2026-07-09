Cómo preparar un guiso de mondongo perfecto para la cena del 9 de Julio

El 9 de Julio invita a reunirse alrededor de la mesa con platos tradicionales que ayudan a combatir las bajas temperaturas. Entre las recetas más elegidas del invierno argentino aparece el guiso de mondongo, una preparación abundante, nutritiva y con el sabor de la cocina criolla de siempre.

Con una cocción lenta que permite integrar todos los ingredientes, este clásico suele prepararse en grandes cantidades para compartir en familia. Además, muchos coinciden en que al día siguiente queda todavía más rico, ya que los sabores se potencian con el reposo.

Ingredientes

1 kilo de mondongo limpio.

150 gramos de panceta.

1 chorizo colorado.

1 cebolla.

1 morrón rojo.

2 zanahorias.

2 dientes de ajo.

400 gramos de tomate triturado.

200 gramos de garbanzos cocidos.

1 litro de caldo de carne.

2 cucharadas de aceite.

1 cucharadita de pimentón dulce.

1 hoja de laurel.

Sal y pimienta a gusto.

Perejil picado para decorar.

Paso a paso

Primero, hervir el mondongo en abundante agua durante aproximadamente una hora o hasta que esté bien tierno. Luego escurrirlo, dejar que entibie y cortarlo en tiras.

En una olla grande, calentar el aceite y dorar la panceta junto con el chorizo colorado cortado en rodajas. Incorporar la cebolla, el morrón, las zanahorias y el ajo picados, cocinando hasta que los vegetales estén tiernos.

Agregar el tomate triturado, el pimentón, la hoja de laurel y el mondongo. Mezclar bien para integrar todos los sabores.

Sumar el caldo de carne y los garbanzos cocidos. Cocinar a fuego bajo entre 40 y 45 minutos, revolviendo cada tanto para evitar que se pegue.

Antes de servir, retirar la hoja de laurel, corregir la sal y la pimienta y terminar con perejil fresco picado.

Un clásico para el invierno

El guiso de mondongo forma parte del recetario tradicional argentino y es uno de los platos más elegidos durante los días fríos. Su combinación de carnes, verduras y legumbres lo convierte en una opción completa y rendidora, ideal para celebrar el Día de la Independencia con un menú bien criollo y lleno de sabor.