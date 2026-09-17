La tortilla japonesa es una preparación sencilla que puede convertirse en una alternativa rápida para resolver una comida. Con apenas cuatro huevos como ingrediente principal y un tiempo estimado de 20 minutos, la receta permite preparar un plato diferente sin demasiadas complicaciones.

Una de las características de esta preparación es su textura suave y esponjosa. Para conseguirla, el procedimiento requiere prestar atención al batido de los huevos y a la cocción.

Ingredientes

Para preparar la tortilla se necesitan:

4 huevos.

Salsa de soja.

Azúcar.

Una pizca de sal.

Aceite para la cocción.

La receta también puede adaptarse y acompañarse con distintos ingredientes, según el gusto de cada persona.

Cómo preparar la tortilla japonesa

Primero hay que colocar los cuatro huevos en un recipiente y batirlos hasta integrar bien las claras y las yemas.

Luego se incorporan la salsa de soja, el azúcar y una pizca de sal. La mezcla debe quedar bien integrada antes de llevarla a la sartén.

Se calienta una sartén antiadherente a fuego medio y se agrega una pequeña cantidad de aceite.

Una vez caliente, se coloca parte de la mezcla de huevo y se deja cocinar hasta que comience a tomar consistencia. La clave está en no dejar que se cocine completamente antes de comenzar a enrollarla.

Con ayuda de una espátula, se dobla o enrolla la primera capa y se la lleva hacia un extremo de la sartén.

Después se agrega otra pequeña cantidad de huevo en el espacio libre. Cuando vuelve a tomar consistencia, se continúa enrollando sobre la preparación anterior.

El procedimiento se repite hasta terminar con toda la mezcla. De esta manera, la tortilla adquiere varias capas y su característica forma enrollada.

Una vez terminada la cocción, se retira de la sartén y se deja reposar brevemente antes de cortarla.

El resultado es una tortilla de textura tierna y húmeda que puede servirse sola o acompañada con arroz, verduras u otros ingredientes.