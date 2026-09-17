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Cómo preparar una tortilla japonesa con cuatro huevos en 20 minutos
POR REDACCIÓN
La tortilla japonesa es una preparación sencilla que puede convertirse en una alternativa rápida para resolver una comida. Con apenas cuatro huevos como ingrediente principal y un tiempo estimado de 20 minutos, la receta permite preparar un plato diferente sin demasiadas complicaciones.
Una de las características de esta preparación es su textura suave y esponjosa. Para conseguirla, el procedimiento requiere prestar atención al batido de los huevos y a la cocción.
Ingredientes
Para preparar la tortilla se necesitan:
4 huevos.
Salsa de soja.
Azúcar.
Una pizca de sal.
Aceite para la cocción.
La receta también puede adaptarse y acompañarse con distintos ingredientes, según el gusto de cada persona.
Cómo preparar la tortilla japonesa
Primero hay que colocar los cuatro huevos en un recipiente y batirlos hasta integrar bien las claras y las yemas.
Luego se incorporan la salsa de soja, el azúcar y una pizca de sal. La mezcla debe quedar bien integrada antes de llevarla a la sartén.
Se calienta una sartén antiadherente a fuego medio y se agrega una pequeña cantidad de aceite.
Una vez caliente, se coloca parte de la mezcla de huevo y se deja cocinar hasta que comience a tomar consistencia. La clave está en no dejar que se cocine completamente antes de comenzar a enrollarla.
Con ayuda de una espátula, se dobla o enrolla la primera capa y se la lleva hacia un extremo de la sartén.
Después se agrega otra pequeña cantidad de huevo en el espacio libre. Cuando vuelve a tomar consistencia, se continúa enrollando sobre la preparación anterior.
El procedimiento se repite hasta terminar con toda la mezcla. De esta manera, la tortilla adquiere varias capas y su característica forma enrollada.
Una vez terminada la cocción, se retira de la sartén y se deja reposar brevemente antes de cortarla.
El resultado es una tortilla de textura tierna y húmeda que puede servirse sola o acompañada con arroz, verduras u otros ingredientes.