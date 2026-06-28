Frente al crecimiento de la morosidad entre las familias argentinas, los principales bancos públicos del país pusieron en marcha una serie de programas para refinanciar deudas de consumo y facilitar la regularización de los pagos. La medida busca aliviar la situación de millones de personas que enfrentan dificultades para cumplir con las cuotas de préstamos personales y tarjetas de crédito.

Según los últimos datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la irregularidad en el pago de préstamos de las familias alcanzó el 12,1% en abril, mientras que la mora sobre el total de la cartera de créditos llegó al 7,3%. De acuerdo con cifras del Banco Provincia, esta problemática ya afecta a unas 6,3 millones de personas.

En ese contexto, el Banco Nación anunció una nueva línea de refinanciación que comenzará a regir desde el 29 de junio. El programa permitirá reestructurar deudas de consumo originadas tanto en pesos como bajo la modalidad UVA, con plazos de devolución de hasta 120 meses mediante el sistema de amortización francés. La iniciativa está dirigida a clientes con distintos niveles de riesgo crediticio, incluidos aquellos categorizados con riesgo medio, alto e incluso irrecuperable.

Podrán acceder trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados que perciban sus haberes en el Banco Nación, además de autónomos, monotributistas y clientes que no acrediten ingresos en la entidad. También podrán incorporarse determinados microemprendedores alcanzados por las normas vigentes para el segmento de consumo.

Por su parte, el Banco Provincia mantiene vigente un plan para refinanciar deudas de consumo en mora temprana con plazos de hasta 72 meses. El Banco Ciudad, en tanto, implementará un programa de desendeudamiento una vez que sea reglamentado por el Gobierno porteño. Estará destinado a refinanciar deudas por préstamos personales y tarjetas de crédito de clientes con atrasos de entre 60 y 180 días, con una tasa nominal anual fija de hasta el 35% y cuotas que no podrán superar el 30% de los ingresos del grupo familiar.

La puesta en marcha de estas herramientas refleja la preocupación del sistema financiero por el aumento de la morosidad y busca ofrecer alternativas para que los deudores puedan regularizar su situación, evitar un mayor deterioro de su historial crediticio y recuperar el acceso al financiamiento formal.