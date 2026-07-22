Cómo se encuentra de salud el vecino de Rivadavia golpeado en la cabeza

La justicia recolectó datos fundamentales sobre el violento episodio ocurrido recientemente en el barrio Nuevo Cuyo. El fiscal Adrián Riveros comunicó que Roberto Daniel Zamora, de 46 años, presenta una evolución favorable. El paciente se encuentra estable y fuera de peligro pese a haber ingresado con un traumatismo encéfalo craneano grave que incluyó hundimiento de cráneo frontal.

El avance de las tareas periciales permitió corregir la información sobre el arma utilizada en el hecho. Aunque en un principio se mencionó el uso de un martillo por el testimonio de un hijo del afectado, diversos testigos que presenciaron la escena en la localidad de La Bebida señalaron que la herida fue causada por un ladrillón. Esta precisión resultó clave para rectificar el reporte inicial sobre el objeto contundente.

La mecánica del suceso reveló que el enfrentamiento se dividió en dos etapas durante la misma jornada. Todo comenzó cuando aproximadamente ocho personas trataron de entrar violentamente a la vivienda del damnificado. Tras una acalorada discusión en el ingreso de la propiedad, los sujetos se alejaron del lugar, pero el conflicto no terminó en ese punto.

Zamora decidió salir de su casa para encarar a los sospechosos y fue en ese instante cuando se produjo la emboscada. Un subgrupo de entre cuatro y cinco personas regresó para atacar al hombre de manera directa. En ese segundo encuentro fue donde lo acorralaron para golpearlo con el elemento de construcción en su frente, provocando las lesiones óseas por las que continúa bajo estricta observación médica.