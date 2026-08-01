Cómo solucionar el malestar lumbar crónico con un nuevo enfoque

El dolor en la parte baja de la espalda es una de las consultas médicas más frecuentes y una de las principales causas de ausentismo laboral y pérdida de calidad de vida. Sin embargo, para muchas personas, el calvario se extiende durante años probando tratamientos que no dan resultado, acompañados por el descorazonador mensaje de que hay que acostumbrarse a vivir con dolor.

Grant Mallory, especialista en columna vertebral de la Mayo Clinic, explica que "Lo que pocos saben es que el problema puede no estar en los discos ni en la columna lumbar, sino un poco más abajo: en la articulación sacroilíaca (SI). Se estima que entre el 15% y el 30% de los casos de dolor lumbar crónico tienen su origen en esta estructura, convirtiéndola en una de las causas más subdiagnosticadas de la medicina actual,".

Esta articulación se ubica entre la base de la columna vertebral, conocida como el sacro, y la pelvis. Al ser una de las articulaciones de carga más grandes del cuerpo humano, su función principal es transferir la fuerza y el peso de la parte superior del cuerpo hacia las piernas al caminar, levantar peso o permanecer de pie.

Mallory puntualiza que "Cuando esta articulación sufre desgaste por artritis o presenta una movilidad excesiva por inestabilidad, desencadena un dolor agudo e inhabilitante en la zona lumbar baja, las caderas o los glúteos, que incluso puede irradiarse hacia las piernas simulando una ciática o un problema de cadera,".

El malestar de la articulación sacroilíaca se mimetiza con facilidad con la hernia de disco u otros problemas vertebrales. Por eso, muchos pacientes pasan años sometiéndose a procedimientos innecesarios antes de dar con el diagnóstico correcto. Para identificar si esta es la verdadera culpable, el camino médico requiere pruebas de imagen como resonancias o radiografías para descartar infecciones, tumores o lesiones en la columna.

El proceso continúa con un examen físico específico mediante maniobras clínicas que someten a estrés a la zona para reproducir la molestia y una infiltración diagnóstica. En este paso se inyecta un anestésico directamente en la articulación y, si el dolor disminuye drásticamente al instante, se confirma de forma definitiva que la articulación sacroilíaca es el origen del problema.

El abordaje médico siempre es gradual y prioriza las alternativas no quirúrgicas como kinesiología y fisioterapia con ejercicios específicos para fortalecer la musculatura de soporte de la pelvis y mejorar la estabilidad. También se emplean antiinflamatorios e infiltraciones terapéuticas que combinan anestésicos con corticoides para reducir la inflamación local. Estas ofrecen alivio por semanas o meses, aunque los síntomas pueden reaparecer.

Cuando el dolor persiste por más de seis meses y afecta gravemente la vida cotidiana sin responder a los tratamientos conservadores, la cirugía surge como una alternativa altamente eficaz. Actualmente, el procedimiento es mínimamente invasivo y se realiza a través de una incisión pequeña cerca de la cadera. Se colocan implantes similares a pequeños tornillos con superficies especiales que promueven la integración ósea. El objetivo es fijar y estabilizar la zona para eliminar el movimiento doloroso. La intervención dura menos de una hora y, en muchos casos, el paciente regresa a su casa el mismo día.

Tras la cirugía, se requiere un período de restricción de actividades intensas de aproximadamente seis semanas. El alivio suele ser notable a las pocas semanas, especialmente cuando la causa principal era la inestabilidad. A los seis meses de la intervención, alrededor del 80% de los pacientes reporta una mejora sustancial en su calidad de vida y una reducción drástica del dolor, con beneficios que se sostienen a largo plazo.