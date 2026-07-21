Las compras que los argentinos realizan en el exterior mediante el sistema courier alcanzaron un récord histórico durante junio y ya acumulan más de US$600 millones en pagos durante el primer semestre de 2026.

De acuerdo con un informe elaborado por la consultora Analytica, las importaciones bajo esta modalidad llegaron en junio a US$125 millones, superando el anterior máximo registrado en abril, cuando habían alcanzado los US$118 millones.

En el acumulado entre enero y junio de este año, las compras al exterior mediante courier totalizaron US$643 millones, lo que representa un crecimiento del 104,2% respecto del mismo período de 2025.

Desde Analytica señalaron que el monto alcanzado durante la primera mitad del año se encuentra apenas US$251 millones por debajo de todo lo registrado durante 2025, reflejando el fuerte aumento de esta modalidad de consumo.

El informe también destaca que la tendencia alcista comenzó a consolidarse durante los últimos cuatro meses y que uno de los factores que explican este crecimiento es la recuperación del salario medido en dólares, en un contexto de mayor estabilidad cambiaria.

Cambios en el régimen de compras vía courier

El incremento de las operaciones también se relaciona con las modificaciones implementadas por el Gobierno en el sistema de importaciones personales.

Entre los principales cambios se eliminó la diferenciación entre las compras que ingresaban mediante el Correo Argentino y aquellas realizadas a través de empresas privadas de courier, unificando los beneficios tributarios para ambos canales.

Antes de la modificación, las condiciones variaban según el medio utilizado:

Por Correo Argentino, la franquicia sin impuestos era de hasta US$50 por envío, con un máximo de 12 operaciones anuales.

Por courier privado, el beneficio alcanzaba hasta US$400, aunque con un límite de cinco envíos por año.

Con el Decreto 604, el Gobierno estableció un régimen único. Desde entonces, las compras al exterior cuentan con una franquicia de hasta US$400 FOB por envío, con un máximo de cinco operaciones anuales por persona.

En tanto, los envíos de regalos u obsequios hacia el exterior por hasta US$5.000 mensuales continúan exceptuados del pago de tributos aduaneros.

Claves para comprar mediante courier

El sistema de compras puerta a puerta mantiene una serie de condiciones que deben cumplir los usuarios.

Los paquetes enviados mediante courier no pueden superar los 50 kilos de peso y el valor máximo permitido por operación es de US$3.000.

Además, actualmente no existe un límite general de cantidad de envíos mediante courier, aunque para los denominados "pequeños envíos" se mantiene una restricción de hasta tres unidades por producto y un máximo de cinco envíos anuales por persona.

Respecto a los beneficios impositivos, las compras de hasta US$400 quedan exceptuadas del pago de derechos de importación y de la tasa estadística. Sin embargo, el IVA continúa vigente y debe abonarse según corresponda.

Una vez recibido el paquete, los compradores no necesitan realizar una registración adicional en la web de ARCA, según las condiciones actuales del régimen.

El crecimiento de esta modalidad refleja un cambio en los hábitos de consumo de los argentinos, que durante 2026 aumentaron el uso de plataformas internacionales para adquirir productos del exterior aprovechando las nuevas reglas de importación y una mayor previsibilidad cambiaria.