La lengua de señas es mucho más que una forma de comunicación: representa accesibilidad, identidad y el ejercicio de derechos para las personas sordas. Salud & Bienestar dialogó con Noelia Sánchez Trigo, intérprete de Lengua de Señas, presidenta de ACILS y coordinadora del curso que se dicta en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ.

“La lengua de señas no es universal. Esto es fundamental. Es un idioma”, explicó Sánchez Trigo. Cada país posee su propia lengua de señas y, en Argentina, su reconocimiento como patrimonio lingüístico y cultural de la comunidad sorda llegó en 2023 mediante la Ley 27.710.

La comunicación como un derecho

Para Sánchez Trigo, el intérprete funciona como mediador entre la persona sorda y la oyente. Su tarea permite que la información llegue de manera clara y completa en ámbitos como una consulta médica, la educación, la justicia o la realización de trámites.

Noelia Sánchez Trigo, intérprete de Lengua de Señas.

“Siempre nuestro objetivo final es la persona sorda, es darle accesibilidad”, afirmó.

La especialista remarcó que interpretar no consiste solamente en aprender señas o mover las manos. Requiere conocer la gramática propia de la lengua, incorporar expresiones faciales y corporales, capacitarse y mantener un contacto permanente con la comunidad sorda.

En San Juan, según explicó, hay entre 20 y 25 intérpretes formados para desempeñarse en diferentes ámbitos. Desde la asociación que preside trabajan con distintos niveles y realizan evaluaciones y capacitaciones periódicas para que quienes comienzan puedan avanzar en su formación.

Barreras que todavía deben desaparecer

Durante la entrevista también se plantearon las dificultades que atraviesan las personas sordas cuando no cuentan con accesibilidad. La falta de intérpretes capacitados puede limitar la comunicación en espacios de salud, educación, seguridad, justicia y trabajo.

Por eso, aprender lengua de señas aparece como una herramienta concreta para construir una sociedad más inclusiva. Sánchez Trigo consideró importante que su enseñanza pueda incorporarse desde edades tempranas y formar parte de la educación, al igual que otros idiomas. De esta manera, niños sordos y oyentes podrían compartir espacios y comunicarse con mayor naturalidad.

La intérprete recordó que la lengua de señas es una lengua viva que se actualiza constantemente, por lo que la capacitación nunca termina. La formación y el vínculo con la comunidad son indispensables para evitar comunicaciones confusas.

El objetivo, sostuvo, debe ser que las personas sordas puedan participar de cada espacio con autonomía, comprender toda la información y expresarse sin depender de resúmenes realizados por terceros.

“La lengua de señas, más allá de un idioma, es accesibilidad”, resumió Sánchez Trigo.

La inclusión, entonces, no se limita a conocer algunas señas: implica eliminar barreras, garantizar derechos lingüísticos y generar condiciones para que la comunicación sea verdaderamente accesible. Un cambio que necesita formación, empatía y participación de toda la sociedad.

Dato

Salud & Bienestar se transmite por la señal de HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube.