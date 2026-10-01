El Departamento de Hidráulica de San Juan abrirá un espacio de diálogo activo con las comunidades indígenas huarpes tras la solicitud formal que presentaron para integrarse a la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (Copre). Tras el pedido de los pueblos originarios, el director del organismo, José María Ginestar, confirmó a DIARIO HUARPE que recibió la presentación y la derivó al Copre a la espera de una definición formal, adelantando que no habrá ningún inconveniente en convocarlos. El funcionario aseguró que en pocos días responderán formalmente la nota y que se citará a los referentes no solo para informarles sobre el plan de trabajo previsto en el cauce del río San Juan, sino también para escucharlos activamente.

La iniciativa de los pueblos originarios había sido dada a conocer públicamente por DIARIO HUARPE el pasado 28 de septiembre, cuando se difundió el petitorio redactado por las comunidades Clara Rosa Guakinchay y Salvador Talquenca de Encón, en el departamento 25 de Mayo. Frente a la amenaza de crecientes asociadas al fenómeno climático de El Niño, las familias solicitaron sumarse al comité provincial para volcar sus conocimientos territoriales en la planificación preventiva del cauce.

A medida que aumenten las temperaturas, el caudal del río San Juan aumentará como consecuencia del deshielo.

Respuesta y compromiso de Hidráulica

Al ser consultado por este medio sobre la solicitud recibida, Ginestar detalló el circuito administrativo dado al reclamo e indicó: "Hemos tomado nota del reclamo de la comunidades y se lo hemos pasado a la gente de comunicación del Copre".

Asimismo, el funcionario fue contundente al manifestar que la intención de la repartición es integrar a todos los pobladores y sectores en las mesas informativas y operativas. Precisó que en unos días se responderá la nota enviada por los apoderados legales Javier Alamino Naranjo y Ariel Fernando López, confirmando que el encuentro se concretará en el corto plazo: "Probablemente los convoquemos pronto a hablar con ellos para también comentarles cuáles son las tareas que estamos haciendo".

Ginestar remarcó que se busca escucharlos de forma activa, dado que sus conocimientos resultan fundamentales para avanzar coordinadamente en todo el cauce del río San Juan, principalmente en la zona Este donde se encuentran radicados.

Los pueblos originarios sueñan con volver a ver el agua correr por el cuace del río.

Demanda territorial y riesgos en el tramo inferior

El reclamo inicial, impulsado por el cacique Miguel Ceferino Bustos y la presidenta Balbina Anyelén Arenas, solicitaba además convocar a otras comunidades huarpes de la región, como Aguas Verdes, Sawa, Colchagual y Pinkanta.

Las familias huarpes destacan que su asentamiento preexistente en el territorio les permite aportar un diagnóstico certero sobre el comportamiento del agua.

Según explicaron, las tareas preventivas provinciales se han concentrado en la cuenca superior y el Valle de Tulum, dejando desatendido el tramo inferior del río San Juan, donde el cauce presenta taponamientos por médanos y cárcavas acumuladas en dos décadas de sequía. Advirtieron sobre riesgos de anegamientos de viviendas, desbordes sobre la Ruta Nacional 20 y pérdida de fuentes de agua potable en puestos rurales vulnerables.

El sistema hídrico baña el sitio Ramsar Lagunas de Guanacache.

Sustento legal y recuperación de las Lagunas de Guanacache

El planteo comunitario cuenta con fundamento jurídico en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT, exigiendo el cumplimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada.

A su vez, los pobladores remarcaron que el aumento del caudal representa una oportunidad histórica para revitalizar el sitio Ramsar Lagunas de Guanacache. Para ello, proponen la construcción de obras menores y terraplenes que contengan parte del agua, favoreciendo el consumo familiar, el abrevado del ganado caprino y la conservación del ecosistema.

Con el compromiso de Hidráulica de responder la nota y convocarlos, los pueblos originarios aguardan la mesa de trabajo con la expectativa de coordinar obras y prevenir emergencias.