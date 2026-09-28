Las comunidades indígenas huarpes Clara Rosa Guakinchay y Salvador Talquenca, asentadas en Encón, departamento 25 de Mayo, solicitaron formalmente al Gobierno de San Juan ser incorporadas a la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (Copre). El pedido surge ante los pronósticos de crecientes e intensas precipitaciones asociados al fenómeno de El Niño y busca que el operativo preventivo contemple también el tramo inferior del río San Juan.

La presentación fue dirigida al director del Departamento de Hidráulica, José María Ginestar, a través de los apoderados legales Javier Alamino Naranjo y Ariel Fernando López. Las comunidades reclaman que se garantice su derecho a la consulta previa, libre e informada y que sus representantes puedan participar de la planificación territorial.

Desde hace años, los cauces de los río de las Lagunas no traen agua.

El petitorio fue impulsado por el cacique Miguel Ceferino Bustos y la presidenta Balbina Anyelén Arenas, quienes también solicitaron que se convoque a otras comunidades huarpes de la zona, entre ellas Aguas Verdes, Sawa, Colchagual y Pinkanta.

Las comunidades sostienen que sus conocimientos ancestrales sobre el comportamiento del agua pueden contribuir a identificar zonas vulnerables y definir medidas preventivas adaptadas al territorio.

El reclamo por el tramo inferior del río San Juan

Uno de los principales cuestionamientos de las comunidades apunta a la planificación preventiva. Sostienen que los trabajos difundidos por la Provincia se concentraron principalmente en las zonas superiores de las cuencas y en sectores productivos del Valle de Tulum, sin contemplar suficientemente el tramo inferior del río San Juan, donde se encuentran los puestos rurales de Encón y el sistema lagunar de Guanacache.

El sistema hídrico baña el sitio Ramsar Lagunas de Guanacache.

Advirtieron que el cauce presenta un deterioro acumulado durante décadas, con sectores obstruidos por médanos y cárcavas, lo que podría dificultar la circulación de grandes volúmenes de agua ante una eventual creciente.

Entre los riesgos identificados mencionaron posibles desbordes, anegamiento de viviendas y corrales, contaminación de pozos de agua y aislamiento de familias rurales ubicadas en inmediaciones de la Ruta Nacional 20. Señalaron, además, que algunos puestos carecen de cobertura de telefonía celular y se encuentran alejados de los centros de atención médica.

Agua para prevenir y recuperar Guanacache

Las comunidades también plantearon que la llegada del agua representa una oportunidad para recuperar parte del sistema de humedales de Guanacache, afectado históricamente por la disminución de los aportes hídricos.

En ese sentido, solicitaron que la planificación no se limite a facilitar el escurrimiento hacia el río Desaguadero, sino que contemple intervenciones que permitan conservar parte del recurso en el territorio.

Los pueblos originarios sueñan con volver a ver el agua correr por el cuace del río.

Entre las propuestas mencionaron la construcción de terraplenes, tapones y adecuaciones de tomas para favorecer el abastecimiento familiar, el abrevado del ganado caprino y la regeneración de los bañados.

El planteo también tiene un fundamento jurídico. Las comunidades invocaron el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Ley General del Ambiente y la normativa vinculada con la protección de los humedales.

El pedido se presenta mientras el Gobierno provincial avanza con el Copre, que ya incorporó a representantes municipales y coordina tareas preventivas ante la posibilidad de crecientes extraordinarias durante la próxima temporada.

Con esta presentación, las comunidades buscan que Encón sea contemplado en la planificación provincial y que sus representantes puedan intervenir en las decisiones sobre las obras y medidas preventivas previstas para el territorio.