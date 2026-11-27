El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves 26 de noviembre el proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea —expediente CD-26/24, con media sanción de Diputados desde noviembre de 2024—, al aprobarlo por unanimidad en general y en particular con 72 votos afirmativos, cero negativos y cero abstenciones y remitirlo al Poder Ejecutivo Nacional para su promulgación.

La votación se realizó por medios electrónicos tras constatarse el quórum y luego de que el senador José Mayans ratificara el acuerdo parlamentario para avanzar en general y en particular sobre el texto en revisión, evitando que la iniciativa volviera en segunda revisión a la Cámara baja y perdiera estado parlamentario.

La sanción definitiva coronó el entendimiento alcanzado entre el bloque de La Libertad Avanza, conducido por Patricia Bullrich, y la bancada Justicialista encabezada por Mayans, tras dos años de debate atravesados por el reclamo de familias, especialistas de la salud y sectores sociales frente al avance de las apuestas virtuales.

Para garantizar la aprobación sin demoras ni modificaciones que postergaran la norma, el oficialismo resignó introducir cambios en el dictamen principal y acordó canalizar por vía separada las herramientas complementarias vinculadas al bloqueo administrativo de plataformas ilegales por parte del Enacom.

Alcance de la ley y controles contra las apuestas online

La norma, estructurada en 54 artículos a lo largo de 13 capítulos, fija un marco integral para los operadores de juegos de azar y apuestas en línea y prohíbe de manera expresa el acceso de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años.

Entre sus principales disposiciones exige la validación de identidad mediante biometría facial vinculada al Registro Nacional de las Personas (Renaper) al registrarse, al iniciar cada sesión y al cobrar premios, además de vedar el uso de tarjetas de crédito y de cuentas asociadas a prestaciones sociales, admitiendo únicamente tarjetas de débito y billeteras virtuales con saldo disponible y límites diarios bajo control del Banco Central para frenar transferencias a sitios no autorizados.

El texto sancionado también prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de estas plataformas en medios audiovisuales, internet, redes sociales, vía pública, festivales, camisetas deportivas, auspicios a clubes o deportistas y acciones con influencers, junto con la prohibición de bonos de bienvenida y mecanismos de fidelización.

Asimismo, crea un registro nacional de autoexclusión, impide participar a deudores alimentarios morosos, habilita el bloqueo judicial y la suspensión preventiva de plataformas irregulares y contempla penas de tres a ocho años de prisión para quienes organicen o exploten juegos de azar sin autorización.