Departamentales > Vacaciones de verano
Con 720 chicos inscriptos, comenzó la temporada de colonia en Rivadavia
POR REDACCIÓN
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