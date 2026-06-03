La Dirección de Asesoramiento Previsional, dependiente de la Secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, se ha consolidado como una herramienta fundamental para los sanjuaninos que buscan ordenar su camino hacia la jubilación. En lo que va del año, el organismo ha recibido aproximadamente a 800 personas que se acercaron para conocer su estado de aportes, iniciar trámites o consultar sobre moratorias vigentes. Debido a la difusión del servicio, el flujo de interesados se ha incrementado notablemente, lo que ha generado un impacto positivo en la regularización de expedientes.

El Secretario de Gobierno, Juan José Dubos, destacó a DIARIO HUARPE la importancia de este acompañamiento técnico para evitar sorpresas al momento de cumplir la edad legal de retiro. "Desde esta dirección nosotros podemos ver cuántos aportes tienen, si le faltan, cómo tratar de pagar o armar un plan de pagos para que puedan llegar a su edad jubilatoria con los aportes completos", explicó el funcionario. En este sentido, Dubos hizo hincapié en la prevención:

"Recomendamos que 10 años antes de llegar a la edad jubilatoria ya se empiece a analizar la situación para que se pueda armar un plan de pago acorde a las posibilidades de las personas".

Juan José Dubos, secretario de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos. (Foto DIARIO HUARPE)

Requisitos y trámites frecuentes

Para acceder al asesoramiento, los interesados deben contar con documentación básica y claves digitales que permitan al personal técnico ingresar a los sistemas nacionales de seguridad social. Los requisitos fundamentales incluyen:

DNI.

Clave de Seguridad Social (ANSES).

Clave Fiscal (ARCA).

Con estos elementos, el equipo de la dirección analiza si el ciudadano cumple con los dos requisitos básicos para jubilarse: la edad (60 años para mujeres y 65 para hombres) y los 30 años de aportes. Dubos señaló que el interés es parejo entre hombres y mujeres, aunque se observa una leve mayoría de consultas femeninas.

Mayor demanda y expansión del servicio

El éxito de la convocatoria ha llevado a las autoridades a planificar un fortalecimiento de la estructura administrativa para no dilatar los tiempos de respuesta.

"Desde que lo estamos publicitando estamos dando a conocer el servicio que brindamos de golpe se ha sumado mucha gente para consultar", afirmó Dubos.

Ante este panorama, el secretario adelantó que están "pensando en incorporar a gente para que sea un poco más dinámico todo el servicio que se da".

Actualmente, el servicio es totalmente gratuito y las consultas pueden canalizarse de manera presencial, telefónica o digital. La atención en oficinas se realiza de lunes a viernes de 7:30 a 14:30 horas.

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