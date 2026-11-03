Patricia Quiroga, actual secretaria general de UDAP, se impuso este martes 3 de noviembre en las elecciones de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) de San Juan, con el 92% de los votos. Con este resultado, la dirigente docente asumirá la conducción provincial de la organización sindical para el período comprendido entre diciembre de 2026 y noviembre de 2030.

Quiroga encabezó la Lista 10, acompañada por el actual secretario general de la CTA sanjuanina, Sergio Calderón, quien ocupará el cargo de secretario adjunto en la nueva conducción. De esta manera, se concretará un recambio en la máxima responsabilidad de la central, aunque con continuidad de parte de la actual estructura dirigencial.

La dirigente, que también integra la conducción nacional de Ctera, sumará así una nueva responsabilidad sindical por fuera del ámbito estrictamente docente. Su candidatura contó con el respaldo de organizaciones como ATE, Sidunsj, APA, Actores y distintos espacios territoriales que integran la CTA provincial.

La elección se desarrolló mediante el voto directo y secreto de los afiliados, quienes fueron convocados a renovar autoridades en los niveles nacional, provincial y regional. En San Juan, la competencia había quedado planteada entre la Lista 10, encabezada por Quiroga, y la Lista 26 de Julio, liderada por Carla Costábile, secretaria adjunta nacional de Asijemin.

Una elección marcada por cuestionamientos

Pese al amplio resultado obtenido por Quiroga, la jornada electoral estuvo atravesada por cuestionamientos de la lista opositora. Durante la mañana, Costábile anunció que su espacio se retiraba de los comicios y que solicitaría la nulidad del proceso ante la Junta Electoral Nacional.

La dirigente denunció presuntas irregularidades en los padrones, dificultades para la participación de fiscales y modificaciones en los lugares de votación. Los planteos fueron acompañados por el apoderado de su lista, Guillermo Ruiz Giordano, quien también cuestionó las condiciones de fiscalización.

Desde el sector de UDAP, el abogado Daniel Persichella rechazó los cuestionamientos y sostuvo que, hasta ese momento, la Junta Electoral Nacional no había recibido denuncias formales. Además, destacó la presencia de dos veedores enviados desde Buenos Aires para supervisar las elecciones.

Los planteos opositores quedaron pendientes de una eventual resolución de las autoridades electorales, mientras que el resultado informado tras la votación ubicó a Quiroga como ganadora con el 92% de los sufragios.

La renovación de autoridades de la CTA se sumó al proceso de reorganización del sindicalismo sanjuanino de cara a los próximos años. Meses atrás, la CGT provincial había resuelto su continuidad mediante una lista de unidad encabezada por Eduardo Cabello. En la CTA, en cambio, se presentaron dos listas y el proceso culminó con el triunfo de Quiroga, quien asumirá la conducción en diciembre.